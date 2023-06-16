初選案｜鄭達鴻稱相信政府理性會商談　不預期自己當選會投反對票

民主派初選案續審，被告鄭達鴻今（16日）續作供，指若政府在財政預算案拋出「橄欖枝」或「派糖」，對市民有益之處多於缺失，他沒有可能反對，又稱不預期自己當選後會投反對票，因他深信政府會按民意與民主派商談，強調：「相信政府會係理性嘅」。如果當選後無法改變黨的立場，「最壞嘅情況可以退黨。」



辯方引述公民黨於2020年3月25日記者會上，楊岳橋稱要如果特首不回應五大訴求，公民黨會在來年財政預算案「義無反顧投反對票」及「用盡一切方法（at all cost）達到五大訴求」。鄭在庭上表明，他當時並不同意楊的說法。

鄭指楊岳橋在記者會的言論是「政治語言」

法官陳慶偉問，鄭會否覺得楊當時是在開「空頭支票」？鄭則認為，楊的言論是「政治語言」。陳慶偉追問：「即是一個潛在謊言？」李運騰亦問：「說法經過修飾？（dressed-up speech）」鄭回應稱，有機會是。

鄭一再強調，如果政府未能回應五大訴求固然是其缺失，但當政府搬出財政預算案，便要視乎政府可以拋出多少「橄欖枝」或「派糖」措施再作一個平衡檢視，「如果佢派出來，對市民有益嘅地方係多過缺失，到時無可能唔同意。」鄭同意法官陳仲衡所指，他會願意以五大訴求換取這些「派糖」措施。

深信政府會檢視民意和選舉結果 與民主派商談

另譚文豪在當日記者會上，表明可透過兩度否決財案迫特首辭職，不回應五大訴求就會繼續投反對票。鄭庭上稱，他亦不同意這番言論，但認同郭家麒在記者會上所指，如果有「好嘅撥款」，民主派議員都會同意，若有「差嘅撥款」才會否決。

鄭又表明，不預期自己當選後會投反對票，因為他深信政府會持續檢視民意和選舉結果，並會與民主派商談，「如果民意係一面倒要求政府回應五大訴求，相信理性嘅政府係會作出回應。」他強調，當時「相信政府會係理性嘅」。

指若當選後無法改變黨團立場

鄭補充，若立法會需要審議一些他在區議會中需要處理的民生議題，會增加他投票支持的機會。不過如果當選後他無法改變公民黨黨團立場，便會申請黨內「議員豁免跟隨黨」的投票機制，假如申請不獲批，「最壞嘅情況可以退黨。」

至於協調會議方面，鄭指首場會議於3月26日舉行，其中戴耀廷曾提及要「積極運用基本法否決權」的概念，「即係可以否決，可以唔否決，到時睇實際情況。」司馬文反對以此約束候選人，但戴沒再作回應，所以鄭也認為毋須要提出己見。

此外，鄭指他出席了3至4次協調會議，最終得出4項共識：會辦初選、初選論壇、初選勝出者才能參選正式選舉，及採取靈童制。他表示，案發時從沒收過相關協調文件，因為該文件註明選民可在初選時投4票，惟他記得其中一次協調會議上，主辦方曾稱投票系統只能投1票，如果他曾看過文件，必然會向主辦方確認。

16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

16名受審被告。(詳看下圖)

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31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022