初選案｜辯方播吳政亨訪問　法官質疑屬傳聞證供不能呈堂

民主派初選案今（14日）於西九龍法院（暫代高等法院）續審，開始辯方案情。吳政亨一方傳召三名證人，包括一名曾訪問吳的前《蘋果日報》記者。庭上播放相關訪問錄音，其中吳曾表示如果〈墨落無悔〉聲明書與35+只能二選一，「我絕對希望大家支持35+先」，又指「（協議書）簽同唔簽之間其實都各有原因，未必真係一個背叛囉，咁希望大家團結，我哋光復咗議會先。」法官質疑吳未經宣誓的庭外陳述屬「傳聞證供」，不能呈堂，要求辯方提交書面理據及案例，解釋法庭為何要接納這些證據。審訊明續，料鄭達鴻將會作供。



吳政亨選擇不自辯，並傳召了三名辯方證人，包括任職他延聘的律師樓律師及法律文員，其中法律文員韋均曉指，她曾按照上司指示，登入「leepaklou@gmail.com」的電郵，並翻查到帳號曾與一個名為「Anthony Yau」的帳戶有電郵來往，內容提到35+其中一個用處，是要「讓泛黃真正執政」及「奪取特首之位」，但他補充：「這並不代表我個人支持或反對泛黃議員聯合否決任何議案，我只希望帶出，無論支持或反對，其實都可以有合理的原因。」

法官李運騰指出，控辯雙方承認事實中，並無同意吳是「leepaklou」帳戶持有人，質疑電郵紀錄只屬「傳聞證供」，不能呈堂。吳的代表大律師石書銘解釋，控方亦有依賴該帳號內容。但李運騰反駁，即使控方依賴帳號內容，也不代表這些內容就能呈堂，除非證人對該帳號持有者有個人認知。石透露引述電郵內容目的，是要反映吳的心態。李運騰再指，法庭根本不知道電郵中的「Anthony Yau」是誰，吳與他之間的對話，不必然等同吳與戴耀廷之間的對話，例如：A說自己與X為好友，其後A被控謀殺X，他此前曾告知別人，與X關係友好，不能被視作為證據。

吳政亨在訪問中稱 是否簽〈墨落無悔〉各有原因 望各人團結

吳另傳召前《蘋果日報》日報記者李俊杰，他曾於2020年6月訪問吳，報道刊於「街頭議會」facebook專頁。庭上播放約27分鐘的訪問錄音，吳被問及民主黨當時不願簽署〈墨落無悔〉時，回應稱：「如果喺攬炒書同35+之間只能選一樣嘅話，我絕對希望大家支持35+先。」

吳亦在訪問中表示：「協議書幾個禮拜前傳言話大家會肯簽⋯⋯但係如果必須要二擇其一，我都希望至少初選成事先。咁呢個協議書簽同唔簽之間其實都各有原因，未必真係一個背叛囉，希望大家團結，我哋光復咗議會先，咁之後其他嘅細節可以再傾囉。」法官李運騰再次提及呈堂性問題，指吳在未經宣誓的庭外陳述也屬「傳聞證供」。

根據條例，「傳聞證供」在一般情況下不能呈堂，但若該些證供涉及被告招認，則屬例外情況。法官李運騰指，辯方若把上述電郵及訪問錄音視作「開脫性質（exculpatory）」，則要解釋為何這些不涉招認的「傳聞證供」可以呈堂。石最後表示，希望將電郵及訪問錄音列作「臨時證據」，並承諾會在今日內提交相關案例及書面理據。

16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

16名受審被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

31名已認罪的被告。(詳看下圖)