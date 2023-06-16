初選案｜鄭達鴻認為應有「黨格」　反對公民黨簽墨落無悔

民主派初選案被告鄭達鴻今（16日）午續作供，提及〈墨落無悔〉聲明書，他指公民黨曾被質疑為何沒有簽署，黨內議助和黨工認為只是選舉的「公關舉動」，「快快脆簽咗佢，個矛頭就會指向第二個冇簽嘅政黨」，他本人曾提出反對，因為公民黨作為民主派較大政黨，坊間聯署不應「話簽就簽」，否則「黨格何在？」楊岳橋、譚文豪亦憂日後聯署「無窮無盡」，不過黨內最終決定以黨的名義簽署，而非個別參選人名義，保留彈性。案件下周一（19日）續審。



公民黨於2020年6月11日在Facebook發文，宣布以黨的名義簽署〈墨落無悔〉聲明書。鄭憶述，發文前一晚，黨內一些議員助理和資深黨工曾在WhatsApp指，公民黨被質疑未有簽署〈墨〉的原因，便問參選成員會否簽署，「佢哋嘅意見係：呢啲咁嘅聲明，你快快脆簽咗佢，個矛頭就會指向第二個冇簽嘅政黨，因為呢個都係講緊選舉期間嘅公關舉動。」

鄭達鴻反對簽署〈墨落無悔〉 指公民黨是大黨 不應「話簽就簽」

鄭指，當時他兩度反對簽署，因爲公民黨作為一個大黨，不應該「話簽就簽」，否則「黨格何在？」而且公民黨的受眾者是「理性溫和中產」。楊岳橋、譚文豪起初亦擔心，一旦簽了〈墨〉，日後便會有「無窮無盡」的聯署。討論持續至翌日中午，黨內最後決定以公民黨名義簽〈墨〉，解釋是：「刻意同其他簽署者唔同，保留一啲彈性。」法官陳仲衡問及上述討論有否紀錄，鄭稱初選完結後，「嗰個群組就冇再作用 所以就叫我哋delete。」

談及鄭曾在網台節目〈風波裏的茶杯〉回應聽眾提問時，稱民主派共同目標是要「撼動政權」。鄭庭上解釋，他當時的意思，是希望民主派取得35+後，可以改變以往政治版圖，立法機關便不會再被當作「橡皮圖章」，可以重回「check and balance（制衡）」的狀態。

Facebook提及否決財政預算案 鄭指助理發佈 被捕後才知悉

辯方資深大律師潘熙指出，鄭曾在公民黨街站及其個人Facebook專頁，均有提及否決財政預算案爭取五大訴求。鄭表示，街站當日他是按楊岳橋要求重申公民黨立場，Facebook帖文則是由其助理發佈，他起初未有發現，至被捕後翻查專頁才見到，對此感到「愕然」，他曾向助理表示不同意此說法，相信對方是「跟咗黨3月25號嘅立場」。

16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

16名受審被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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