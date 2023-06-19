信保局夥本港五銀行分擔承保風險涵內地民企　助港商進軍內銷市場

香港出口信用保險局宣布，將推出試行計劃，與本港五間銀行合作推動一項「中國內銷風險分擔安排」，包括中銀、東亞、星展、恒生及滙豐。新安排下，雙方將平均分擔承保中、港、澳買家，特別是內地非上市民企買家的信用風險，每個買家集團的最高信用限額為1億元，整個計劃限額初步訂為100億元，適時將再作檢討調整。

香港信保局總監趙民忠表示，新安排可助港商拓展內銷市場時無後顧之憂，他期望受惠港商越多越好，但現階段未能推算實際數字。



香港出口信用保險局宣布，將推出試行計劃，與本港五間銀行合作推動一項「中國內銷風險分擔安排」，包括中銀、東亞、星展、恒生及滙豐。(陳淑霞攝)

香港信保局將與中國銀行（香港）、東亞銀行、星展銀行（香港）、恒生銀行及滙豐銀行合作，相關銀行在收到出口商的信用保險或出口貸款的申請後，會與香港信保局分享內地非上市民企買家所作的信用審核結果。

雙方會共同承擔該買家一半的壞帳風險，每個買家集團的最高信用限額為1億港元；整個計劃限額初步為100億元，並將適時據市場反應及風險情況檢討額度。

趙民忠表示，中國內地是信保局最大的受保市場，與美國市場分庭抗禮。過去十年，中國內地買家的承保額已翻4倍至286億元，產業方面，以半導體等電子零件佔最多，另成衣亦穩步增加。

趙民忠表示，新安排可助港商拓展內銷市場時無後顧之憂，他期望受惠港商越多越好，但現階段未能推算實際數字。(陳淑霞攝)

他說，信保局支持香港出口商進軍內地市場，亦一直積極制定不同措施，進一步提高承保能力。趙民忠續指，不論是內銷或出口，香港出口商均需面對市場客戶的信貸風險，特別是拓展內銷時，要面對與傳統出口市場不同的交易對象，港商需做好相應風險管理，了解內地客戶的業務情況。

他表示，內地上市公司披露財務狀況及數據資料齊全，對港商及信用保險公司而言較易處理其信貸風險，惟不少有規模的內地民營企業，其信貸及財務披露稍遜，令信用保險公司承保時挑戰增加。

趙民忠指，本港銀行界有為兩地工商客户提供流動資金，支持實體經濟穩步發展，對國內民企運作有一定認識，信貸管理上亦秉承謹慎原則，在風險管理方面保持良好紀錄，信保局遂主動提出以優勢互補的大前提下，增加港商發展內銷市場的支持，經多月初磋商後，終達成共識。

他說，是次新安排的對象，主要是銀行的內地非上市民企客戶，因銀行對其信貸相關資料已有掌握，銀行會對買家進行內部信用評估，敲定合敵的信用保險額度。信保局明白銀行業對客戶資料的保密原則，不會要求分享敏感資料，只會作簡單的負面資料調查，以確定銀行提議的信用限額。信用限額批出後，雙方會共同監察買家的風險變化，一旦需要賠償，雙方會各承擔一半損失。

趙民忠說，龐大的內地市場已成全球商家必爭之地，港商亦摩拳擦掌，粵港澳大灣區正是最佳跳板，相信今次安排可助解決內地民企買家承保力不足問題，助出口商更放心進軍內銷市場，銀行可增加貿易融資業務，達致三贏局面。