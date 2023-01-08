通關｜廠商會冀助業務「跑返上嚟」　料加強發展內銷、東盟市場

本港今日（8日）起與內地首階段通關，中華廠商聯合會會長史立德今早接受電台訪問，形容通關是「守得雲開見月明」。他指，過去受疫情影響，港廠難到內地廠房處理業務，因而損失很多洽談生意機會，期望開關後業務能逐步趕上。他透露將會北上處理廠務外，亦會加強發展內銷和東盟國家市場。



副會長駱百強表示，本港經濟去年受通脹、加息等外圍因素影響，期望廠商把握內地復工復產時機，爭取今年第二季經濟可明顯復蘇。



中華廠商聯合會會長史立德今早（8日）接受電台訪問，形容通關是「守得雲開見月明」。（資料圖片）

史立德表示，遙距管理工廠有一定困難，研發及生產期間要不斷改進，來來往往的「折騰」不利工廠營運，亦令港商損失很多洽談生意機會。他又指，過去一季香港的出口數字不理想，希望通關後，業務可以「跑返上嚟」。他笑言幾年無回內地廠理廠務，「（工廠）散咗都唔知」，預計未來會北上與員工開會、吃年夜飯、及部署未來一年工作。駱百強則預計在農曆年後北上，處理投資項目、人事安排、外移工作、簽訂文件等事宜。在防疫方面，史立德指，會要求員工必需接種疫苗。

史立德表示，早前隨特首李家超出訪泰國曼谷，泰國企業對香港有正面印象，均表示香港是他們投資的首選地方。他又指，歐美地區經濟轉差，而東盟等國家有近兩億人屬中產階級，期望繼續吸引東盟、阿聯酋等富裕國家能來港投資。

提到美國要求所有由香港出口往美國的產品的來源地標記不能再標示為「香港」，而必須標示為「中國」，史立德形容在疫情、抵制及俄烏戰爭下，廠商「捱完一棍又一棍」，業界需要作出應變，將廠房搬往東盟等其他國家，並重新調配資源。駱百強則指，香港的生產制度對外界來說是信心保證，認為香港一定要維護原有權益。