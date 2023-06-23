高增值‧高回報 溫哥華Oakridge 新都會區AAA級分層服務式辦公大樓

國際都會邁入發展黃金期之後，必定衍生新市中心，猶如上海浦東取代浦西，台北信義區超越中正區。溫哥華為亞洲進入北美的重要門戶，擁有兩百多萬居民的大溫地區人口增長尤其為加拿大之冠。全球移民湧入、國際企業進駐，新都會區崛起的模式，即將在溫哥華複製！

掌握 Oakridge 新都會區飆漲起點

在人口強勁成長之下，溫哥華 Downtown 三面環海開發飽和，稠密大樓與壅塞交通促使都會繁華向外發展，擁有溫哥華西區富人圈的交通樞紐 Cambie 走廊的 Oakridge 新都會區，吸引政府與民間同步聚焦開發，在腹地廣闊、發展無限的利多因素下，一躍而為溫哥華新核心！

建設開發趨勢 國際級投資基金 匯聚 Oakridge 新都會區

溫哥華政府為解決 Downtown 發展受限問題，啟動 Oakridge 新都會區發展計劃， Oakridge 新都會區計劃全面展開。數倍翻升容積率，吸引國際投資，城市風貌徹底煥新，完整匯集商業機能、交通樞紐、休閒綠意、便利停車，形塑符合世界風潮的理想環境。

Oakridge 新都會區AAA級分層服務式辦公大樓

八大開發項目同步聚焦

Apple 的旗艦店，鎖定 Oakridge 新都會區設點，經已動工佔地28英畝 Oakridge Park 項目，規劃 70 萬平方呎商業空間、3, 000 戶豪華住宅、高級商場聯手畫出嶄新的城市天際線，國際精品名店、米芝蓮美食餐廳都是未來的時尚街景。另有七項大開發案慧眼一致，背後由實力雄厚的國際投資基金、國際家族財團、大型開發商機關法人進駐，如 BCI、QuadReal、ONNI、Peterson、POLYGON、PCI 等，共同為 Oakridge 新都會區的黃金未來強力支持。

天車網絡交織 鞏固核心地位

結合 Oakridge 新都會區計劃，溫哥華交通運輸目標整體推進，除現有沿著 Cambie 走廊而行的鐵路路線，未來 W41th Ave、W49th Ave 兩處路口都有新的鐵路路線交會，帶來大量人工作與休閒人潮，讓這兩個天車站之間，成為核心中的核心。

毗鄰 Langara - 49th 天車站

疫後工作趨勢 溫哥華 Oakridge 新都會區核心 AAA 級分層服務式辦公大樓

市場的歷史因素下，數十年來，北美商業辦公室被國際基金、家族集團壟斷，幾乎只租不賣，且限定大型企業為租客，整層出租。儘管 Oakridge 新都會區即將迎來龐大的建築開發，商業辦公室仍延續只租不賣、以整層為單位的傳統模式。

隨著疫後觀點轉變，電子商務激增、高效人力當道，新型態辦公大樓轉向精品化、享受化、重視生活品質，頂級商業辦公室的定義改變，不再標榜整層辦公旗艦，而是騰出空間設置休閒設施，激發員工的創造力與工作效率。

Langara 學院

首座 AAA 分層服務式辦公大樓 改寫Oakridge

Oakridge 新都會擁有高度綠化的美好環境，吸引人們離開 Downtown，移居於此，蓬勃發展的大量企業中小型企業也隨之而來，追尋更好的工作環境，留住優質員工。

Oakridge 新都會區

溫哥華首座 AAA 級分層服務式辦公大樓， 發展商融入國際思維，與各領域藝術家合作，以頂級、精品辦公空間為定位，規劃設置包含健身中心、商務中心、表演劇場、Lounge、私人宴會空間等等的私人俱樂部，以及奢華尊榮的商務中心，引領頂尖商業辦公室新主流。

繁華、綠意兼得 便利璀璨新城區

項目選址發展迅速的 Oakridge 新都會區最核心，Cambie 走廊、W49th Ave 路口，天車站旁正角地，對看綠意遼闊的 Langara 高爾夫球場，散步5分鐘到 Oakridge Park 商城，樞紐交通地利15分鐘內到達溫哥華國際機場，生活優勢、全球商務優勢一併掌握。

Oakridge 新都會區核心

醫療教育權威專業入主項目 強大聚客力匯聚於此

全棟專業主題分層規劃，形成相關行業彼此加乘的強大聚客力。項目最亮眼之處，為醫療教育兩大專業權威進駐，位於8樓的加拿大權威國際醫療機構 R‧MEDY 醫療健康中心，擁有全北美醫學美容龍頭 Vancouver Laser & Skin Care Centre，由醫學美容傳奇人物 Dr. Braun 創辦，抗衰老醫學權威Dr. 梁錦華擔任醫學顧問， R‧MEDY 醫療管理中心融合中西醫學，提供高品質健康管理。藉着兩大龍頭品牌帶領下，能透過協同效應來吸引其他醫療產業進駐。

3樓作為項目的教育樓層，加拿大第一的大都會交響樂團 VMO ，與發展商長期交流合作，將在此設立辦公室及教育訓練中⼼，培育未來音樂人才。項目亦提供專屬樓層給予教育機構及專屬託兒中心，塑造首屈一指的教育核心。

加拿大權威國際醫療機構R‧MEDY 醫療健康中心。

溫哥華大都會交響樂團VMO。

而1樓精品商舖與咖啡館、3樓教育樓層、6至8樓國際醫療樓層，其餘則鎖定重視生活品質、要求工作與享受相互平衡的會計師、律師、IT設計等高收益專業。

挾音樂、醫療領域兩大權威的磁吸效應，讓該項目創造優秀專業搶進的大趨勢！

掌握空前契機 躋身國際業主

溫哥華 Oakridge 新都會區橫跨二十年的都市更新計畫正式揭幕，站在區段發展的起漲點，迎接無窮增值潛力！加拿大服務業佔比超過80%，中小型企業對商業辦公室需求殷切，可買賣的分層服務式辦公大樓難得一遇！

Oakridge 新都會區AAA級分層服務式辦公大樓

租金彈跳翻漲 增值上看3至5倍

目前，Oakridge 新都會區的商業辦公空間，租金已遠勝 Downtown 商業辦公室；因 Oakridge 更新拆遷而暫時離開的醫療診所，渴望重回 Cambie 走廊；未來， AAA 級分層服務式辦公大樓的魅力，將讓該項目成為眾多高階中小型企業的進駐首選！

Oakridge 新都會區AAA級分層服務式辦公空間

【本週末 | 投資溫哥華商業地產藍海市場 | 講座】講座內容：

– 温哥華商業地產投資前景

– 小型分層辦公室投資趨勢

– 非加籍海外人士入市方式

– 獨家全新商業項目投資機會

講座費用全免，立即登記預約，參加我們的講座，完成報名後將會有專人與您聯絡！

時間：本週末（星期六及日） 展銷會 11AM - 6PM / 講座 3PM

地點：GRYPHON 香港展廳 @ K11 ATELIER King’s Road

地址：英皇道728號7樓 （鰂魚涌港鐡站C出口）

熱線：(852) 3580 1221

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(資料及相片由客戶提供)