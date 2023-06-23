寧夏燒烤店爆炸｜港工程師指須由專業人士換氣閥　嗅到異味即離開

寧夏回族自治區首府銀川市連鎖燒烤店「富洋燒烤」周三晚（21日）發生大爆炸，至少釀成31人死亡，當地警方初步調查懷疑是石油氣罐泄漏引致事故。香港工程師學會燃氣及能源分部前主席司徒家成估計，事故因換閥時未有「清氣」引起，強調在港石油氣罐如要換閥要由專業人士負責。



他又指，市民如懷疑石油氣洩漏，應關閉總掣後離開現場，又提醒在使用座枱式石油氣爐時，如不能開爐時不要不斷「撻爐」，否則可能會搶火。他補充，市民用完石油氣後其石油氣罐不要胡亂棄置，要交回註冊的石油氣註冊供應商。



央視周22日上午赴燒烤店進行實地探訪，現場仍可見一片狼藉，店內枱面上甚至還遺留客人未吃完的食物：

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席司徒家成今早在商台估計，事故因為店內人士換閥時未有「清氣」，強行把調節制拆除更換，就有更多氣漏出，引發爆炸。

他強調，如本港正當情況下不會發生相關事故，因在香港石油氣罐如要換閥，要由專業人士負責，「安裝系統要透過註冊供應商，供應商下面有個註冊安裝同設備公司，而再者，測試嘅人有第四類、五類嘅牌去做，經過第一類勝任人士簽署喉管供應，先可以應用。」他續指，專業人士會在換閥時先「清氣」，並用儀器監測是否仍有石油氣在喉管內才開始換閥。

寧夏富洋燒烤店發生爆炸造成31人死亡：



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他又指，如市民在家發現石油氣洩漏，應關閉總掣後離開現場；如市民在餐廳發現石油氣洩露，應先與店主溝通，而店主在關閉總掣後，亦應呼籲客人離開現場。他解釋，石油氣比空氣輕，故其洩露後會在較低地方儲存，如有熱能就會爆炸，市民當時再離開已走避不及。

他亦提醒市民在使用座枱式石油氣爐時，如不能開爐時不要不斷「撻爐」，否則可能會搶火，而如果「撻爐」多次亦不能成功開爐，一般都因爐水塞了或不夠火石，故應棄置該石油氣爐。他補充，市民用完石油氣後其石油氣罐不要胡亂棄置，要交回註冊的石油氣註冊供應商。