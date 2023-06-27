第九屆全港運動會揭幕！運動健兒選拔7月展開

兩年一度的香港體育盛事第九屆港運會正式展開，相信一眾運動健兒相當期待！第九屆港運會籌備委員會主席容樹恒教授、籌委會策劃顧問湯偉倫和葉永成、籌委會副主席霍啟山，以及康樂及文化事務署助理署長（康樂事務）孔得泉，一同於6月23日出席主持開展活動，同時公佈活動詳情，並表示歡迎市民報名參與選拔，爭取代表所屬地區參賽。



容樹恒教授分享舉辦港運會的目的，希望鼓勵市民積極參與體育運動，進一步推廣社區「普及體育」的文化，及有助促進18區之間的溝通和體育交流，凝聚各區市民。第九屆港運會將於2023及2024年期間舉行，18區運動員選拔賽亦將於今年7月展開，容樹恒教授亦鼓勵市民報名參與選拔，爭取代表所屬地區參賽。

第九屆港運會籌備委員會主席容樹恒教授公佈活動詳情。

8大體育比賽項目 個人運動新增分齡組別

今屆港運會設有8大體育比賽項目，包括田徑、羽毛球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球，並以受青少年歡迎的三人籃球比賽，取代以往的五人籃球比賽。至於個人體育比賽項目，包括田徑、羽毛球、游泳、乒乓球及網球，將增設分齡組別賽事，設分為15歲或以下、16至17歲和18歲或以上，讓更多市民尤其是青少年能參與其中。

另外為了讓更多殘疾人士能夠投入參與更多體育項目，今屆將繼續舉辦輪椅籃球及智障人士游泳比賽項目，同時新增硬地滾球及智障人士乒乓球比賽項目。同時，今屆港運會將新增舉辦「城市運動」示範項目比賽，向市民推廣霹靂舞、運動攀登、滑板，以及女子五人足球，進一步推廣「普及體育」。

港運會吉祥物啦啦仔現身開展活動為運動員打氣。

10位體壇精英接受第九屆港運會體育大使委任狀。

新增「城市運動」示範項目比賽，包括霹靂舞、運動攀登、滑板，以及女子五人足球。滑板教練簡介運動及分享經驗。

支持港運會 全民參與

市民除了可參加選拔賽外，第九屆港運會亦舉辦了一連串的社區參與活動，包括精英運動員示範及交流項目、體育講座、港運會心連心活力齊跑跳、十八區誓師暨啦啦隊大賽、攝影比賽，以及投票和競猜活動。如果想發掘自己的運動潛能，亦可參加奧夢．邊種運動我至Fit活動，了解自己最強的運動項目。市民從中可透過不同形式參與及支持港運會，走入「全港運動 全城躍動」的氣氛。

立即報名選拔賽 代表地區出戰

18區的地區運動員選拔賽將於今年7月至明年1月舉行，由該區的地區選拔委員會選出符合參賽資格的運動員，代表地區參加第九屆全港運動會。立即登入https://www.hongkonggames.hk/了解更多。

(資料及相片由客戶提供)