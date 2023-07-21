卸下白袍走進社區　養和義工隊以愛心、專業回饋社會

現今社會，各行各業都注重透過企業的員工和核心業務，具體展現對社會的關懷，社會責任已是企業營運的DNA。此外，許多企業都鼓勵員工透過義工服務，繼續為社會出一分力。有一班杏林先鋒，日常披上白袍治療和照顧病人，工餘時間則卸下白袍，走進社區，關心和幫助社會上有需要的人。身兼養和醫院副院長及養和山村義工隊總隊長陳煥堂醫生解釋，一直鼓勵同事在崗位以外，能夠運用自身的醫療專業、以愛心回饋社會。讓我們跟隨陳醫生一起進行社區探訪，關顧受助者康復後的生活，同時了解養和如何以專業和愛心，推動社會服務。



養和醫療集團首席醫療總監、養和醫院副院長及養和山村義工隊總隊長陳煥堂醫生指出，十分鼓勵同事卸下白袍，在工餘時間投入醫院以外的義務工作，回饋社會。

養和山村義工隊於2009年成立，由醫院員工、醫生、護士、護士學生、護士學校校友以及退休員工所組成，透過參與不同義務工作及舉辦籌款活動，實踐養和關愛社群的使命。

養和義工的最大回報：受助者一切安好

「能夠看見眾多受助者現時生活安好，可謂對所有參與義工活動的同事的最大回報。」陳煥堂醫生多年來都身體力行，親身參與大大小小的義工活動，期間認識不少受惠者，早前他便親身探望部分受助個案，了解其康復後的生活。

李婆婆感謝養和的幫助，能夠及時進行白內障手術，重拾眼睛健康。

70多歲的李婆婆持續受白內障困擾多年，由於視力變差而經常險生意外，惟久久未有機會接受手術。在2020年，養和眼科部透過與非牟利機構合作，為部分患有白內障兼有迫切需要的基層長者，免費置換人工晶體，李婆婆於2020年年底接受評估後，在2021年初於養和完成置換人工晶體手術，事隔逾兩年，李婆婆向陳醫生表示，對於視力恢復清晰感到非常高興，大幅改善日常生活的不便。

養和曾為地中海貧血兒童基金籌款50萬，令俊豪獲得資助接受「半相合血幹細胞移植」治療，重獲新生。

現年14歲的俊豪熱愛排球，喜歡電腦科，與一般年輕人無異，但其實他在8個月大時確診重型地中海貧血症，多年來每4星期便要到醫院接受輸血，每天更需服用口服除鐵劑除鐵，一家人長期進出醫院，父母為兒子奔波，為其反覆的病情寢食難安。直至2019年，養和主辦的年度「健步樂行獻愛心」為地中海貧血兒童基金籌得50萬善款，俊豪獲得部分資助，接受「半相合血幹細胞移植」，經治療後成功康復，現時已毋須再輸血及服用除鐵劑，完全恢復正常的生活。俊豪母親楊太向陳醫生表示，俊豪康復後猶如重獲新生，性格比以往開朗，自己亦放下心頭大石。

舉辦「健步樂行獻愛心」籌款助心光盲人院暨學校購輪椅小巴

李婆婆與俊豪的故事，令養和山村義工隊十分鼓舞，並深切體會到參與慈善服務的意義重大，義工隊一直透過舉辦不同的慈善活動，為超過200間非牟利機構籌款，陳醫生表示：「我們每年都會舉辦『健步樂行獻愛心』及『養和愛心聖誕月』，當中有不少有趣的籌款項目，例如進行烹飪比賽、一起做運動籌款，每年這些活動均能籌得超過100萬元。」

養和在今年3月舉辦第15屆「健步樂行獻愛心」，活動為心光盲人院暨學校籌得102萬港元，購置輪椅小巴便利心光學生出入。

「健步樂行獻愛心」是養和每年的重點籌款活動，自2009年起已連續15年舉行，即使在疫情期間，醫院上下未能在活動中聚首一堂，各同事仍透過記錄跑步數據的方式熱心參與及積極籌款。今年3月，逾230名養和醫護及職員一同參與第15屆「健步樂行獻愛心」，為心光盲人院暨學校籌得102萬港元，以購置一輛24座位的輪椅小巴，有助便利心光學生來回學校、參加戶外活動等。

有份參與籌款活動的養和醫療集團臨床管治委員會成員盛智文博士表示：「養和是一家關懷社群的醫院，肩負對環境、對社會的責任，每年舉行的『健步樂行獻愛心』對養和而言是很重要的活動，有很多義工支持，展示出企業社會責任對醫院、甚至是整個社會的重要性。」

除了「健步樂行獻愛心」之外，養和在每年11至12月期間均會舉辦「養和愛心聖誕月」活動，透過美食、義賣、攤位遊戲及特色主題等項目籌款，以資助不同的慈善機構進行扶助弱勢社群的社區項目，改善有需要人士的生活。

養和的醫生會到不同社區機構提供義診服務。

多元化義務工作 關顧弱勢社群

陳醫生指出，不少養和同事都願意憑藉自身專業，踴躍參與義工服務，這不但令社會上有需要的人士得到幫助，同時亦有助增加員工之間的凝聚力。例如不同專科的醫生為視障及智障、多重弱能學童義診；醫護同事為院校及社區機構舉行健康教育講座，向學生、教師及家長分享醫學知識；亦為長者提供健康評估及測試，以及上門探訪；義工隊亦會不時與其他非牟利機構合作舉辦工作坊及交流活動，關顧弱勢社群。

除了養和山村義工隊的義務工作，養和在慈善醫學方面的貢獻亦不遺餘力。陳醫生解釋，養和一直與不同的基金會合作，為有經濟需要的病人提供適切治療，例如心臟科的通波仔手術、腫瘤科的女性癌症治療項目等。

（資料由客戶提供）