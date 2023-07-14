【週六開售】洪水橋市中心high park滙都　項目懶人包

由泛海國際（0129.HK）打造的洪水橋新盤－high park I 滙都 I 近日正式公佈售樓說明書及開放示範單位予傳媒及公眾，首輪推188伙，售價由約440萬起，將於本週六（15/7）正式開售。以下為各位特備項目懶人包，一文了解high park滙都要看7項重點：



位處洪水橋市中心，未來核心商務區

high park滙都坐落北部都會區內洪水橋，為香港政府全力打造最大規模都市發展計劃的重鎮，亦是新界北核心商務區及創科樞紐。區內集物流、企業、科技三大產業，是新界西北區域經濟、就業及文娛最大重心，緊貼深圳及大灣區鄰近城市，雙城三圈網絡；貫穿以中環為核心的維港都會區，南北都會區並駕齊驅。

坐擁三鐵優勢 傲踞都會樞紐

發展項目毗連「三鐵」：洪水橋輕鐵站、屯馬線洪水橋站(預計2024年動工)及港深西部鐵路(擬建中)。住戶只需步行約1分半鐘即抵洪水橋輕鐵站，駕車約2分鐘達多條幹線。未來配合貫通新界北的北都公路以及連接錦田至九龍塘的中鐵線(擬建中)，加上多條小巴及巴士／機場巴士線配合，能輕鬆瞬間穿梭港九新界及香港國際機場。

連接大灣區經濟核心和各陸路口岸

由high park滙都出發，駕車約2分鐘即達高速公路，10分鐘即達深圳灣公路大橋；20分鐘內抵福田口岸及落馬洲口岸。未來更連接港深西部鐵路，由「洪水橋」站，經「廈村」、「流浮山」，再跨境連接深圳前海，連接大灣區，享受半小時港深生活圈。

鄰近商場和各項民生配套設施

身為政府點名重鎮，未來區內將增逾6萬住宅單位。在龐大發展潛力下，城中才俊、美滿家庭等多元人口遷入，洪水橋將成一個可持續發展、生活工作皆備的多元社區。坐擁約300萬平方呎購物熱點，包括旗艦級購物商場、各式臨街商店及步行街，配備各種康體場地及休憩空間，一切日常消遣，從此輕易可得。洪水橋屬72及元朗區校網，伊利沙伯中學舊生會小學、元朗商會中學、趙聿修紀念中學等名校林立，毗鄰嶺南大學，從幼兒教育至高等學府，輕鬆構建孩子理想前程。

休憩綠化地帶環抱

區內坐擁達54公頃綠化地帶，休憩地帶多達66公頃，完善單車網絡連接區內社區設施、住宅商舖及休憩空間。除了擬建中的文物徑、生態徑及洪水橋市鎮公園，政府更將逐步改善河道環境，打造觀景廊及河畔長廊，並附帶特色商舖，揉合河景、綠意與消閒活動。毗鄰著名自然景觀，如南生圍、大棠、白泥等美景名勝，亦有香港濕地公園及將建設海岸保護公園，隨時隨地舒展身心。

國際建築師和設計團隊精心打造

泛海國際創辦於1984年，主要業務於香港、中國一線城市及加拿大投資一系列的商業、住宅、零售及酒店物業。旗下項目包括：皇璧、肇輝臺8號、Grosvenor Place、寶峰及皇第等香港豪宅。high park滙都由國際建築師和著名設計團隊精心打造，項目以實用性為大前提，設計一絲不苟。

1房、2房及3房多元間隔，38呎露台和工作平台，方正實用

發展項目提供多元戶型，涵蓋一房、兩房及三房，當中近70%為兩房單位，間隔方正實用之餘，擁有特大寬闊露台及工作平台，嚴選知名廚浴配套，更提供逾30,000平方呎會所及園林設施，打造屬新一代的時尚年輕住宅。

順帶一提，最新金管局公布，放寬住宅按揭成數，透過按揭保險，$1,500萬樓下物業最高承造80%按揭，上限$900萬，$3,000萬樓下物業最高承造70%按揭，看準時機入手的買家們可以多多留意。

high park滙都

地址：洪水橋洪安里1號

展銷廳：新界荃灣楊屋道88號 PLAZA 88 10樓（荃灣西站C3出口)

網站：https://www.highpark.hk

(資料及相片由客戶提供)