PUMA NITRO™ 氮氣跑鞋系列結合針織面料再進化　將科技連結時尚

PUMA NITRO™ 氮氣跑鞋系列以功能見稱，備受跑手關注。今季更加入全新針織面料，帶來功能和時尚兼備的新鞋款Electrify NITRO 3 Knit，以及進化版ForeverRUN NITRO Knit。不但能同時滿足跑步和日常訓練的需求，型格的外觀亦可穿搭不同時尚及休閒服飾，說是「跑得又睇得」亦不為過。



全新Electrify NITRO 3 Knit 跑得又睇得

近年PUMA的NITRO™ 氮氣系列因其出色的功能性而獲跑步人士青睞。NITRO™ Foam 將液態氮注入高品質物料製成的小型胚模中，使其發泡延展，氮氣中底令跑鞋集合靈敏、高緩衝及超輕量三大重要元素於一身，無論是競速跑鞋或是日常運動訓練的跑鞋，都得到極高評價。今季PUMA將科技連結時尚，設計上採用針織面料，時尚簡約，可謂功能和外觀兼備，全新鞋款Electrify NITRO 3 Knit令運動日常的您從街道上穿梭到跑步機上，都型格時尚。

在功能性上，Electrify NITRO 3 Knit除了使用NITRO™ Foam氮氣中底科技外，亦使用高回彈PRO FOAM LITE，跑感更流暢； PUMAGRIP 極強抓地大底則提供足夠抓地力，就算是下雨天亦能無視地滑，放心跑步。Electrify NITRO 3 Knit 不但適合輕鬆跑，其緩震和靈活性同樣適合戶外活動和室內的日常訓練，功能全面。

Electrify NITRO 3 Knit 採用透氣的針織面料製作，並使用靈敏而高緩震的 NITRO™ Foam，以及回彈力十足的 PRO FOAM LITE，既能滿足用家的輕鬆跑，亦能作日常活動時著用。

Electrify NITRO 3 Knit以榛子拼灰色，屬近年流行的大地色系，因此就算是作為日常出行穿搭，亦十分易襯衫，鞋面特別採用網面的簡潔設計，時尚味道大增，運動以外的穿搭亦不會顯得突兀，將跑鞋潮流提升至另一層次。

大地色系的榛子灰色鞋面，加上簡潔的設計，令 Electrify NITRO 3 Knit 時尚味道大增，運動或日常穿搭著用皆宜。

進化版 ForeverRUN NITRO Knit 純白更百搭

年初推出的ForeverRUN NITRO Knit配備的RUNGUIDE SYSTEM高科技導引支撐系統、雙重密度的 NITRO™ Foam氮氣中底科技，更舒適和提供超強回彈力及PUMA與Kaiser Sport & Ortopædi專家共同研發的獨特鞋墊，大大加強對足弓的支撐和引導腳掌的力量，功能性本已爆燈。

進化版的ForeverRUN NITRO Knit採用針織面料製作，更緊貼雙腳，集輕盈與強韌於一身，而且更推出全新的純白配色，襯衫更容易。

進化版的ForeverRUN NITRO Knit採用針織面料製作，整體設計更貼腳，加上純白色是百搭色系，讓你有更多襯衫的可能性。

在純白色的ForeverRUN NITRO Knit襯托下，任何穿搭都有一種簡單而型格的感覺。

男、女裝ForeverRUN NITRO Knit備有純白色，以及象牙色外，男裝另設黑色，而女裝則有桉樹綠色的選擇。

PUMA同時推出男、女裝的運動服裝，點擊即睇：

想了解更多PUMA NITRO™氮氣跑鞋系列，請即瀏覽：https://bit.ly/3OCDop0

（資料及相片由客戶提供）