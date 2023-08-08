勞工處倡檢討418機制　黃家和憂僱主承擔成本上升：不適宜太進取

據悉，勞工處在上月底與勞顧會會議中，就檢討連續性合約規定，由現時兼職員工需連績四星期或以上、每星期工作18小時，才可獲得僱員福利，即俗稱「418」，改為僱員在四星期內為同一僱主工作夠分別72、68、64、或60個小時，即可視為受僱於連續性合約。



港九勞工社團聯會秘書長周小松今（8日）在港台節目中表示，認為60個小時的方案較為可取，因此可保障更多的員工，預計可多7萬名兼職受惠。他又指，現時機制處在漏洞，有不少僱主刻意逃過提供僱員福利，強調有必要現時進行檢討，「條條例已經30幾年，好多情況係唔可以再等。」



香港餐飲聯業協會會長黃家和則反駁，安排兼職在某星期工作不足18小時並非「鑽空子」，重申相關造法是合法，亦是行之有效計算成本的方法。他認為，72個小時的方案是可以討論，但其他方案則不適宜太進取。



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按現時的《僱傭條例》，僱員如連續受僱於同一僱主四星期或以上，每星期最少工作18小時，即俗稱「418」，其僱傭合約即屬連續性合約，可享多項僱員福利，包括休息日、有薪年假、疾病津貼、遣散費以及長期服務金等。

據悉，勞工處在上月底與勞顧會會議中，就檢討連續性合約規定，提到四個方案，如僱員在四星期內為同一僱主工作夠分別72、68、64、或60個小時，即可視為受僱於連續性合約，獲上述保障。

港九勞工社團聯會秘書長周小松認為60個小時的方案較為可取，因此可保障更多的員工，預計可多7萬名兼職受惠。（資料圖片）

港九勞工社團聯會秘書長周小松今在港台節目中表示，現時機制處在漏洞，有不少僱主刻意安排兼職在某一星期工作不足18小時，則逃過提供僱員福利，強調有必要現時進行檢討，加上散工人數十年前佔勞動人口5%上升至近年7%，機制影響的人數愈來愈多，「條條例已經30幾年，好多情況係唔可以再等。」他對修定方案絕對支持，亦認為60個小時的方案較為可取，因此可保障更多的員工，預計可多7萬名兼職受惠。

他表示，60小時方案僱主每年成本為8.5億元，「個數好似好大，但實際只係佔開支百分之零點零幾，係0.01%都唔夠」，推算如僱員人工為一萬元時，僱主只是付出數元。他亦指，如要有有薪年假，需要有一定的服務年期條件，對僱主來說負擔不大。他亦相信，在資方及勞方家互禮互讓下應可以達成共識，「十年前都傾到相當接近，今次傾得成的機會都大。」

黃家和反駁，安排兼職在某星期工作不足18小時並非「鑽空子」，重申相關造法是合法。（資料圖片）

香港餐飲聯業協會會長黃家和則反駁，安排兼職在某星期工作不足18小時並非「鑽空子」，重申相關造法是合法，亦是行之有效計算成本的方法，「成本控制係完全合法，亦都係行之有效。」他認為，72個小時的方案是可以討論，但其他方案則不適宜太進取，「60小時嘅話要小心討論，之前都72小時啦，對僱主承擔成本上升係好大。」

他又指，酒樓宴會場合等需要的臨時工很多，有7成均為臨時工，故在現行經濟情況下，僱主偏向不願承擔成本上升，只會安排僱員做少於規定的時數，再找其他暫時工補充相關人手空缺，而同時僱員亦因為這樣少了收入，需要找其他工作幫補生計。他補充，「418」機制已實行了30年，檢討是無可厚非，但希望可以先由基礎的72小時先作討論。