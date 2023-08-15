5年前七一夥南亞匪劫錶行　奪逾2千萬財物　5港男認搶劫等罪候判

五年前七一回歸日早上，多名本地及南亞匪徒，持伸縮棍及牛肉刀等光天化日下搶劫尖沙咀名人鍾錶珠寶，並劫走33隻腕錶等總值達2310萬元財物，劫案所用私家車事後亦被燒毀，惟事後在車上發現疑為涉案者的DNA。5名涉與案有關的男子，今（15日）在高等法院承認搶劫、縱火及接贓等4罪，法官把案押後至18日(本周五)判刑。



五名認罪被告：陳景隆(32歲)、劉澤城（22歲）、蔡志樺(44歲)、廖紀永(46歲)和孫嘉賢(41歲)。首四名被告承認1項搶劫罪，陳承認1項縱火罪。孫承認兩項處理贓物罪，指孫在案中處理8隻腕錶。

南亞劫匪曾恐嚇店員稱我會斬你

案情指，2018年7月1日早上10時許，陳景隆駕駛私家車至尖沙咀，蒙面的劉澤城和另外兩名劫匪下車，衝入位於尖沙咀漢口道的「名人鐘錶珠寶」。其中一人用鎚仔打爛玻璃櫃，把多隻腕錶放入背包，劉和另名南亞劫匪分別以伸縮棍和牛肉刀指向店舖職員，期間南亞劫匪以廣東話威脅職員會「我會斬你」等，又掌摑一名職員三次。同時，蔡志樺和廖紀永則在案發時地點附近把風。

被燒毀私家車上發現陳的DNA

三人得手後逃離現場，並登上陳駕駛的私家車。該私家車之後駛向元朗方向，而陳其後在在新田燒毀私家車。消防員接報到場，救熄火警。在涉案私家車附近檢獲一個口罩，經檢驗後發現有陳的DNA。而涉案私家車則證實為失車。

劉等人共劫去33隻腕錶和6隻手鐲，總值2310多萬元。此外，有8隻腕錶和4隻手鐲在案中受損，相關損失約497萬元。

5被告分別在中港兩地被捕

陳景隆和劉澤城於同年7月在港被捕，蔡志樺、廖紀永和孫嘉賢於同月在深圳被內地公安拘捕。內地公安於蔡的深圳住所檢獲12隻腕錶和174萬現金，並在孫的深圳住所檢獲6萬元人民幣。該些財物其後轉交香港警方，三名被告之後亦遭香港警方拘捕。

警誡下認變賣贓物獲過百萬元

蔡在警誡下稱，把案中32隻腕錶從香港帶到內地，部份已變賣，在其住所檢獲的174萬元是變賣其中8隻腕錶所得。孫在警誡下承認，協助蔡把部份腕錶帶到深圳，他並變賣其中4隻，在住所檢獲6萬元人民幣亦是變賣所得。此外，公安在內地最終起回25隻腕錶。

案件編號：HCCC79、178/2020