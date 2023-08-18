榮譽經營是顯學！全球1.5萬名壽險菁英榮獲2023年國際龍獎IDA榮譽

2023國際龍獎IDA年會全球峰會於2023年8月16至19日在台北舉行隆重的開幕典禮，本屆大會有來自17個國家與地區、200多家金融保險機構，近4,000位的世界華人保險菁英參與本次學習與榮譽盛會。



本次大會主題為「保險新世界」，表達即便面臨全球局勢的變幻莫測與保險行業重重挑戰，仍然期待保險從業人員能夠乘風破浪、與時俱進，抓住未來新趨勢，並堅定信心，迎接更美好、更蓬勃發展的保險新世界！

2023國際龍獎IDA年會全球峰會大會主席黃俊文，在開幕致辭期勉保險業在面臨新挑戰時透過學習和自我提升，共同面對保險新世界。

2023年國際龍獎IDA年會全球峰會，大會主禮貴賓蔣萬安先生隨著大會主席團進場，在全場的歡呼聲中，為大會拉開帷幕。

為持續彰顯國際龍獎IDA獎項的世界級榮耀與價值，進一步提升IDA會員的專業，國際龍獎IDA執委會於2017年宣布，IDA僅以FYC及36件壽險新契約作為申請標準，藉此以提倡保險從業人員更專注於人壽保險的功能與意義。

特別是經歷新冠疫情後的環境變化，民眾對於保險保障的功能更是深有體會，如何確實將保障帶給客戶，並為客戶的個人、家庭，以及整個國家社會做好風險管理及理財規劃，是每一位壽險從業人員責無旁貸的使命。

2023國際龍獎IDA年會全球峰會，大會主題為：保險新世界，表達即便面臨全球局勢的變幻莫測與保險行業的重重挑戰，保險業依然能夠堅定信心，迎接更蓬勃發展的保險新世界。

保險菁英爭取世界級標準 24年累計超過14萬位

國際龍獎IDA（International Dragon Award）自1998年宣布成立，是世界華人保險業界的榮譽獎項，每年舉行盛會表彰該年度獲得IDA會員資格的優秀保險從業人員。

今年一樣有一群優秀的保險菁英，不畏市場帶來的各項挑戰，共有近1萬5,000會員獲獎。自2000年頒發首屆IDA獎項以來，24年已累計超過14萬位的申請人次。2023年8月17日國際龍獎IDA執委會，特別為來自世界各地的保險菁英會員，舉行「龍之夜」頒獎典禮，肯定會員們一年的專注投入與奉獻。

對此，國際龍獎IDA執委會副主席殷淑明女士表示：「國際龍獎IDA代表的是個人事業和團隊運作的根基，根基愈深、就愈能抵禦風險的考驗，如此壽險事業才能真正的可大、可久、可敬。」

同時，本屆大會也產生10支「IDA百人團隊」，向全世界展現世界一流的高績效團隊的高度紀律和強大執行力。來自香港宏利金融保險的南九龍區，連續11年達成IDA百人團隊，更在2021年創下IDA千人團隊的世界紀錄；香港宏利金融保險宏星集團，連續9年榮獲國際龍獎IDA百人團隊；香港中國人壽海外中國紅團隊，連續8年榮獲國際龍獎IDA百人團隊。他們長年以「達成IDA」為團隊經營核心，為團隊整體的經營運作帶來了正向影響。

世界華人保險從業人員的典範與榜樣 首屆IDA名人堂會員頒發

本屆大會共誕生了64位國際龍獎IDA終身會員，自2000年頒發獎項至今，累計IDA終身會員共計384位。而為鼓勵世界華人金融保險從業人員以造福千家萬戶為使命，以傳播保險大愛為志業，IDA執委會於2011年時宣布成立「國際龍獎IDA名人堂」，以嘉許連續24年或累計達30屆榮獲國際龍獎IDA的會員。

值得慶賀，今年將頒發首屆13位連續24年獲獎的IDA名人堂會員，他們來自不同國家地區：香港有2名獲獎會員，分別為香港友邦保險區域執行總監及榮譽顧問容永祺先生，以及香港大同理財服務有限公司首席執行官蘇婉薇女士，另外臺灣有6位、新加坡3位，以及中國大陸與馬來西亞各1位，堪當世界華人金融保險從業人員的典範與榜樣，期許能透過他們堅持實踐的精神，引領世界華人保險從業人員繼續前行。

香港友邦保險區域執行總監及榮譽顧問容永祺先生，獲頒世界華人保險終身成就獎。

在來自海內外4,000多位學員的見證下，2023國際龍獎IDA年會全球峰會於台北南港展覽館舉行開幕典禮。

同時大會與會學員更相約明年8月，在吉隆坡舉辦的第十五屆世界華人保險大會暨2024國際龍獎IDA年會，以及後年在阿布達比舉行的2025國際龍獎IDA年會，持續以榮譽提升學習力，與行業共榮、共進、共好。

(資料及相片由客戶提供)