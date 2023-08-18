機場快綫25周年｜陪伴港人成長　編織無數動人故事

時光匆匆而過，不知不覺機場快綫及東涌綫，已經服務港人25年，營造了無數充滿回憶與陪伴的旅程。為慶祝這個重要的里程碑，機場快綫早前便邀請了王菀之拍攝全新《機場快綫25周年主題曲》MV，在片中分享了她在不同旅程中遇到的動人故事，而她亦親自參與了機場快綫25周年的故事招募活動，從眾多參加者中挑選出既感動又獨特的故事。



機場快綫及東涌綫迎來25周年，在時間的見證下靜靜陪伴着香港人生活和成長，編織著無數動人故事。

機場快綫及東涌綫不僅是一趟旅程，更是不同故事的開始。每次踏上車廂，熟悉的廣播聲，伴隨忙碌的商務人士和對旅程充滿期待的旅客，以及一家人樂聚天倫的喜悅。這些場景共同創造著屬於每個人的獨特記憶，我們今次便為大家分享由王菀之親自挑選的三個得獎故事，共同走入這條時光隧道。這三個故事充滿了情感和人生的轉折，捕捉了乘客們在機場快綫和東涌綫上的真實體驗。

王菀之親自挑選在機場快綫及東涌綫經歷的難忘故事，與大家分享。

冠軍故事：東涌綫承載婆孫的珍貴回憶

信然在青衣就讀幼稚園時，由於父母工作繁忙，只能依靠外婆接送返學放學。外婆每天由黄埔站乘列車到荔景站，再轉乘東涌綫前往青衣站，來回往返。儘管路途遙遠，但外婆從未抱怨，並會慈祥地牽著孫子的小手安全到達目的地。

車程雖然長，但外婆善用每一分每一秒，坐在安穩的列車上，拿著一根銀色針線，細心地縫補著家人的衣物。她的一針一線與匆匆忙忙地趕著上車，不停地打量著時間的乘客形成強烈對比。在信然讀幼稚園三年級時，或許是因為外婆的年紀漸大，有時會忘記下車，一抬頭便是東涌站。這時，信然便會逗她開心，婆孫之間樂也融融。

不經不覺外婆已經離開他們六年，但外婆為信然所縫製的衣物，仍然完好保存著。長大了的信然亦會經常拿著外婆的針線包，模仿她帶著微微皺紋的巧手，重現昔日的一針一線回憶。

這首詩表達了對外婆的情感，而東涌綫則承載著信然和外婆的珍貴回憶。

亞軍故事：機場快綫為親子旅程增添色彩

周女士家中有三位寶貝，過去的日子裡，每次外出或到外地旅遊時，他們都是以巴士或小巴等作為交通工具。然而，這樣的方式總是需要花費不少時間準備嬰兒車和外出用品，而且還要面對候車時的困難。久而久之，他們便開始尋找外出時更方便及快捷的方法，直到數年前遇上機場快綫，便展開了第一次帶着三個小孩子乘搭機場快綫去機場的舒適和愉快旅程。

機場快綫不僅提供了完善的車站設施，如寬闊的閘機，方便家長攜帶大型行李和嬰兒車通過，還有方便小孩子使用的洗手間。而這一次旅程，不但令周女士感到放心和舒適，小朋友們坐在車上對窗外的景色更充滿好奇，尤其當列車經過欣澳時，他們看到有大量的巨型樹幹竟然浸在水中，引發了他們許多有趣的問題。

如今小朋友們已經長大並升讀中學，而疫情的緩和也讓這一家人可以再次外出旅遊。他們再次選乘機場快綫，坐在車箱內舒適的座位看着窗外的美景，不約而同地回憶起第一次乘搭列車的興奮心情。機場快綫不僅為周女士一家帶來便捷的服務，還營造了美好的回憶，為他們的旅程增添色彩。

季軍故事：機場快綫成為愛情故事的見證

機場快綫不僅縮短了機場和市區的距離，亦將潘先生和太太連繫在一起。潘先生回憶道，那是一個寒冷的清晨，他正走向月台乘搭機場快綫到機場上班，突然聽到一把緊張而急促的聲音：「有沒有人可以幫手呀？婆婆暈倒了！」這時，一位少女想把暈倒的婆婆移離電梯，但幾經嘗試也未能成功。於是，他毫不猶豫地前去幫忙，合力將婆婆移到安全的位置。不久，車站職員和救護員相繼到達現場，將婆婆送往醫院。

從那一刻起，每次乘坐機場快綫，潘先生都期待著再次見到那位少女。終於有一天，在車廂上他們相遇了。他主動走過去，談起當初婆婆暈倒的事情。從那時起，他們交換了電話號碼，開始經常通話，他們無所不談，總有說不完的話題。這段經歷將他們從陌生人變成了朋友，然後發展成戀人，最後成為夫婦。

現在，每次乘坐機場快綫，潘先生也會想起他和太太的一段愛情故事。機場快綫見證了他們的相遇和相知，將他們的命運連接在一起，無論時間如何流轉，機場快綫將永遠承載著他們之間這段愛情故事。

探索未知 創造更多回憶

這些故事帶給我們更深入地了解機場快綫和東涌綫的意義。25年來，它們不僅是交通工具，更扮演著連繫人們生活的平台，並見證了大家的成長、歡笑和淚水。隨著時間的流逝，機場快綫和東涌綫將繼續見證更多故事，成為人們未來旅程和生活中重要的一部分，引領大家去探索更多未知的目的地。

機場快綫及東涌綫在未來的旅程中，繼續與大家一起創造屬於自己的難忘時刻。

《分享你與機場快綫或東涌綫的動人時刻》得將者名單公佈

冠軍 - 港幣$5,000旅遊禮券

得奬者姓氏：王

得奬者電話：6100****

亞軍 - 港幣$3,000旅遊禮券

得奬者姓氏：CHOW

得奬者電話：9786****

季軍 - 港幣$2,000旅遊禮券

得奬者姓氏：潘

得奬者電話：9366****

其他得獎者可參閱以下網址：https://bit.ly/45xszdj

得獎者將由專人以電郵方式通知有關領獎事宜。

（資料及相片由客戶提供）