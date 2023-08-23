鐵路維修|港鐵師徒率快速應變隊 深夜維修保養信號系統與時間競賽

晚上11點，正當大眾安坐家中、準備睡覺之際，港鐵信號系統維修工程師鍾家威（家威）及信號系統技術主任馬傑威（馬威）整裝待發，準備落路軌為信號系統進行恆常保養。鐵路信號系統貫穿四通八達的鐵路網絡，要確保行車安全暢順，有賴這班午夜鐵道「醫生」為網絡把脈、診斷及治療。他們每晚與時間競賽，確保使命必達完成維修任務，讓鐵路從每朝頭班車起，為乘客提供安全、可靠和高效的服務。



師徒帶領團隊分秒必爭 每次出勤須使命必達

執行維修工作前先計劃當晚的工作流程，家威向團隊進行簡報。

家威擁25年港鐵資歷，他與馬威可算是師徒檔，徒弟馬威經港鐵學徒計劃入行，在受訓期間已跟家威「學師」，現時已於信號系統部門服務12年。兩師徒現時負責帶領其中一支負責信號系統的快速應變隊，支援觀塘綫及荃灣綫其他幾支信號系統快速應變隊的工作。

快速應變隊日常工作就是要為一切突發情況做好準備，家威解釋︰「行車時間會有快速應變隊同事於鐵路沿綫關鍵位置當值，應付突發情況。一旦出現較大型事故，我們會立即落場支援。夜晚收車後就是我們支援隊的當值時間，每晚開工前，要先計劃好當晚的工作流程，每次出勤必須使命必達，要評估好在第二天早上頭班車開車前，能夠完成幾多維修保養工作。」

家威續說，行車時間信號系統一旦出現不暢順情況，快速應變隊同事會先為系統「止血」，他與馬威的支援隊，在深夜收車後就會詳細調查日間出現情況的成因，如有需要就會「做手術」更換組件，「也許是零件損耗、供應商的組件問題或人為原因等，（我們的工作）就如醫生一樣，作出診斷，提出相應維修作『治療』，確保翌日鐵路如常暢順運作。」

港鐵信號系統維修工程師鍾家威。

信號系統技術主任馬傑威。

鐵道「醫生」不但靠「食腦」，體力、速度亦是日常面對的挑戰。馬威在團隊的角色主要是為同事分配工作，並監察施工，他表示︰「列車行駛期間，若發現信號設備有不暢順情況，我們就要把握兩班車中間的有限時間，待列車駛走之後即時從月台跑到路軌位置，在下一班車到達之前，短短幾分鐘內確定原因及維修，有時背著『架生』跑百多米，迅速進行檢查、更換零件，動作要快要精準，既要有冷靜頭腦，少一點體力也不行。」

家威說，在有限時間內判斷問題、進行維修，體力與頭腦同樣重要。

遇突發信號故障 買餸住家男自願到場支援

談到入行以來最難忘的事，兩人異口同聲表示，工作上處理過大大小小不同事件，每次都累積到經驗，讓工作繼續進步。例如今年六月彩虹站有信號故障，事發時馬威於觀塘打完泰拳，收到消息後隨即趕赴現場，協助維修工作，「雖然未到當值時間，但知道消息就趕去現場支援，希望出一分力，將列車服務受影響時間減到最少。」

家威亦笑言，自己也曾經有類似經歷︰「事發時自己正在買餸，提著一袋袋魚呀菜呀，就趕到現場。換上安全鞋、反光衣、頭盔，加入協助搶修的維修團隊行列。」言談間，盡顯兩師徙合作無間的默契，對工作用心的的使命感，無私付出希望盡快完成維修「早一分鐘，得一分鐘！對件事都有好大幫助。」

新舊交替傳承 維修保養配套與時並進

港鐵維修團隊每晚與時間競賽，務求從每朝頭班車起，為市民提供安全、可靠和高效的鐵路服務。

入行25載的家威見證了時代的變遷與港鐵的發展，近年亦有很多新血加入︰「年輕人想法多，為團隊提出了新思維，而公司亦與時並進，投放大量資源更新系統，並利用科技，加入監察路軌的新設備，令維修工作更準確、更有效率。」在家威眼中，馬威經歷十多年的成長，由一個有小聰明的徒弟，工作表現日漸成熟，變成共同進退的戰友、老友，兩人與團隊每日盡心盡力，為市民提供安全、可靠的鐵路服務。

(資料及相片由客戶提供)