鐵路維修｜列車、車站穩定供電　港鐵師徒使命傳承　網絡歷久常新

港鐵全線近百個車站及每日超過7,600班車要維持正常營運，必須依靠穩定供電，從車站每盞燈到閘機，以至架空電纜供列車使用的牽引電流及軌旁設備，港鐵整個配電系統，有賴配電組的工程人員負責維護。電力公司供應的電力輸送到港鐵後，就由港鐵人員自行設計的配電系統，按照不同設備的需要，將高壓電變壓成不同電壓，透過電網分配到不同車站及設施。



維修經理(配電)歐陽思勇(Henry)及支援工程師陳安同(Arthur)，目前負責市區綫配電組的高壓電保養工作，日常要未雨綢繆為電網高壓設備保養維修及更新，一旦遇上突發狀況，就成為「救火隊」支援搶修。系統要保持歷久常新，設備需要定期更新，港鐵維修人員為乘客提供可靠服務，安全第一的精神，亦透過每日的實踐，一代又一代傳承。

Henry(左)和Arthur(右)兩個世代，同心協力，帶領配電組為港鐵服務。

管理配電系統高壓電設備維護 肩負市區綫電力穩定供應

擁有30年配電系統保養工作經驗的Henry，終日與電為伍。他出身於工業學校，希望學一項專業技能傍身，畢業後由電力工程學徒做起，及後加入港鐵，至今已在港鐵工作15個年頭。

他帶領的團隊專責市區綫（即觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫及將軍澳綫）高壓電設備的維修保養，每日有數以百萬人次乘搭，Henry深知保持電力供應穩定，對市民影響重大，每項工作都要做到盡善盡美︰「日常工作包括預防性維修，如高壓電設備房基礎保養、調校及測試，維修架空電纜和軌旁電力設備、突發事故後的維修，以及資產更新工程等。面對突發事故，需要迅速截電，以便同事進行搶修，同時要周詳考慮減少服務受影響範圍，最具挑戰性。」

每日出勤進行保養工作前，Henry會向團隊講解工作計劃、流程及分工。

Henry的最佳拍擋，就是他的首名徒弟，入行3年的支援工程師Arthur。Arthur大學修讀電機工程，看見鐵路運輸及電動車等發展趨勢，電力系統需求大增的時機，循港鐵見習工程師計劃加入成為支援工程師。

二人視乎工程安排，有時需於晚間工作。Arthur分享每晚的工作流程︰「由晚上11時開始工作，按照當晚的維修工作日程到『貨場』執齊『架生』，準備前往維修現場。先做一個『隔電』動作，確保安全斷電後進行恆常的維修保養，設備經檢查確定符合規格後才能『開電』，好讓頭班車順利開出。」

Henry和Arthur帶領團隊保養高壓電設備，亦時刻提醒同事安全至上的重要性。

配電組團隊為設備進行恆常檢查、保養，確保供電正常。

「我經常提醒每個兄弟無時無刻都要有危機感，協力做到最好，做到最安全。」Henry表示，二人負責編排保養維修工作日程，並帶領前線配電維修人員，要處理高壓電工作，必須時刻遵守嚴格守則，他們亦特別重視團隊的安全意識。Arthur亦坦言，工作時絕對不能忽略安全，切忌心急做錯。

入行年資雖短，Arthur亦曾參與大型事故後搶修，配電組團隊與港鐵其他不同工程專業的維修團隊，各司其職。鐵路網絡是一套複雜而精密的系統，涵蓋了土木結構、列車、電機及機械等不同範疇，不同工程團隊之間緊密溝通，通力合作，一眾同事迅速應變的專業精神，令Arthur留下深刻經歷。

配備即時監察系統，能夠實時查看不同地點的高壓電設備狀況。

新一代刺激新思維 轉型數碼化提升效率

來自兩個世代的Henry與Arthur不但沒有代溝，兩人亦師亦友的關係，加上Henry樂於溝通、開放透明和信任下屬的態度，讓年輕的Arthur勇於提出意見，改善團隊的工作效率。Arthur是團隊的新舊橋樑︰「我嘗試為工作加入新元素，如利用Python編寫程式，將舊有的工序數碼化，簡化流程。」

兩人關係亦師亦友，Henry開放接納的態度激發Arthur勇於以創新思維提出意見。

作為師傅的Henry樂於接納Arthur的新思維，運用科技為工作帶來助力，他亦觀察到港鐵不斷更新及進步︰「隨著公司規模持續擴展，配電組亦開始成長，發展出多個專工專責的部門，分別負責監察資產設備、日常維修及更新設備等。多年來，見證著公司正面的轉變。」

加上硬件上的配合，如市區綫配電網絡正進行的大型資產更新工程，陸續更換逾千項包括高壓火牛、牽引電流系統、高壓掣櫃及低壓掣櫃的設備，以至軌道隧道內不同電纜等。持續的設備更新，加上鐵路工程人員的傳承，讓鐵路系統與時並進，歷久常新。

Henry說︰「港鐵服務香港超過40年，可謂與香港一齊成長，我最想將港鐵精神傳承下去。確保團隊、乘客的安全，為大眾提供可靠服務，是我最大的使命。」

(資料及相片由客戶提供)