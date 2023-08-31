服務覆蓋更全面　出外旅遊「智方便」

香港人喜愛出外旅遊，不過就算身處外地，仍不時要處理一些日常事務如續借圖書。如遇身體不適，更需即時查閱健康及藥物紀錄。現在大家只要使用「智方便」，就可以隨時隨地在網上輕鬆處理各種不同的事務，更可透過「智方便」接收外遊警示，大家外遊就更安心。



「智方便」接通多項網上服務 讓你隨時隨地輕鬆處理各種事務 請立即下載！

正式全面通關以來，「報復式」外遊大大增加了大家要在外地處理香港事務的機會，使用「智方便」就可以幫大家輕鬆在網上處理各項事務，去旅行都可以無後顧之憂。

一站式個人化數碼服務平台「智方便」能透過App或網頁服務，使用其「身份認證」、「數碼簽署」及「填表通」功能，輕鬆登入和使用各種已支援「智方便」的網上服務。

舉個例子，你只要將香港公共圖書館帳戶綁定到「智方便」戶口，就可以使用「智方便」的「填表通」功能內儲存的自訂個人資料，自動填寫各種圖書館表格，如「購置圖書館資料建議」、「向圖書館館長查詢」、「網上讀者登記服務」和推廣活動的「網上報名」等。即使你身處外地時才發覺外借的圖書已到期，亦可即時透過「智方便」在網上輕鬆完成續借手續。

大家可以透過「智方便」使用香港公共圖書館的服務。

大家去旅行當然係想玩得開開心心，但旅程中如不幸遇到身體不適甚或意外等情況而需要在外地求醫，你亦可以透過「智方便」登入「醫健通」，查閱個人健康紀錄、疫苗接種紀錄及敏感或藥物不良反應紀錄等，令你可以在有需要的時候儘快獲得適切的診治及藥物處方。

大家可以透過「智方便」登入「醫健通」查閱個人健康紀錄、疫苗接種紀錄及敏感或藥物不良反應紀錄等。

另外大家如果需要到受傳染病嚴重影響的國家或局勢比較緊張的地方旅遊，出發前可以預先透過「智方便」使用「外遊提示登記服務」，登記接收香港特區政府發出的最新外遊警示及相關公開資料。為旅程做足準備功夫，這樣大家去旅行就玩得安心又放心啦！

大家可以透過「智方便」使用「外遊提示登記服務」登記接收外遊警示及相關公開資料。

（資料及相片由客戶提供）