「樂善堂李賢義伉儷醫療中心及社區藥房」開幕典禮

九龍樂善堂為回應市民對基層健康服務的需求，承蒙樂善堂第二副主席李培埡女士贊助港幣三百三十萬元，並以其父之名命名，於太子開設「樂善堂李賢義伉儷醫療中心」及「樂善堂李賢義伉儷社區藥房」，於今日舉行開幕典禮，邀得醫務衞生局局長盧寵茂教授BBS太平紳士擔任主禮嘉賓，及中聯辦九龍工作部姜翼鵬處長、立法會議員鄭泳舜先生MH太平紳士、立法會議員陳凱欣女士、信義集團董事局主席兼第十一至第十三屆全國政協委員李賢義先生SBS伉儷、港區全國人大代表兼九龍樂善堂2018年度主席李聖潑先生BBS等嘉賓蒞臨主持儀式。



命名贊助人樂善堂李培埡副主席(右三)在中聯辦九龍工作部姜翼鵬處長(左三)見證及家族成員陪同下，捐贈330萬元支票，由九龍樂善堂一眾副主席代表接受。

主禮嘉賓醫務衞生局盧寵茂局長BBS, JP致辭時表示十分感謝樂善堂的醫療工作，「樂善堂李賢義伉儷醫療中心」及「樂善堂李賢義伉儷社區藥房」對於政府推進基層醫療工作十分重要，包括與油尖旺地區康健站合作，進行健康推廣等，與及支持政府上年12月推出的「基層醫療健康藍圖」。由於人口老化，醫療中心及社區藥房對於基層醫療及以預防為重、以社區家庭為中心的醫療架構，發揮重要功效，包括對病人的健康教育，及配合「基層醫療健康藍圖」下的「慢性疾病共同治理計劃」，為市民提供糖尿病、高血壓篩查服務等，期望樂善堂未來繼續支持及推動更多基層醫療服務。

主禮醫務衞生局局長盧寵茂 (左五)、中聯辦九龍工作部處長姜翼鵬 (左四)、立法會議員鄭泳舜及陳凱欣 (左三及右一)、信義集團董事局主席兼第十一至第十三屆全國政協委員李賢義伉儷(右四及右三)、港區全國人大代表兼樂善堂前主席李聖潑 (右二)、命名贊助人樂善堂副主席李培埡 (左二)及樂善堂主席李聖根 (左一)進行剪綵儀式。

眾嘉賓一同進行揭幕儀式。

樂善堂李聖根主席於開幕禮上表示「贈醫施藥」是本堂143年有歷史文獻以來一直堅持的宗旨，為廣大市民提供多元化的優質醫療服務。樂善堂盼能在「基層醫療健康藍圖」上出點綿力。新設的基層醫療中心全力支援政府的政策，以「社區為本」的模式為市民提供可負擔而優質之全面醫療服務。為了加強社區醫療支援及減輕公營醫療系統的負擔，中心亦參與多項政府公私營醫療服務協作項目，包括為合資格人士提供免費季節性流感疫苗、肺炎球菌疫苗、院舍外展醫生到診服務、大腸癌篩查計劃等。樂善堂近年亦致力開展預防性及長期病患管理計劃，並在九龍城及油尖旺地區康健站有效地針對不同市民對醫療服務需要提供適時介入，為社區建立一個以預防為中心的基層醫療服務體系。

另外，新設的社區藥房在早前疫情期間適時投入服務，向普羅大衆提供優質的藥劑服務及價格相宜的藥物，期望以嶄新形式發揮社區藥劑師於基層醫療服務工作中的角色。社區藥房會定期與不同地區的地區康健站合作，舉辦不同專題講座及提供藥劑師諮詢服務，為基層市民提供多元化社區藥劑服務。

展望未來，樂善堂會將兩所新建設的醫療中心和社區藥房運作模式和經驗進一步推展，其中社區藥房服務將獲賽馬會資助於明年第一季於大埔設立新的社區藥房，藉以為業界建立及強化社區藥房於基層醫療系統的定位及支援角色，讓更多病人得以受惠。

命名贊助人樂善堂李培埡副主席致辭時稱，她自小受到家父李賢義先生訓勉，她們有今日的社會地位和成就，全賴國家、社會及家庭的栽培，當她們備有社經能力之時，要用心用力回饋國家、社會和家人。她和家族成員，與本港市民一樣經歷了疫情肆虐的時期，親見巿民對基層醫療服務及治療之需求日益增長，為使社區建立健康支援網絡，促進不同界別的專業和持續合作，讓普羅大眾受惠，她捐贈港幣三百三十萬元善款，並以家父李賢義先生之名，命名贊助開設「樂善堂李賢義伉儷醫療中心」及「樂善堂李賢義伉儷社區藥房」。

李副主席表示兩所新設的醫療中心及社區藥房投入服務以來，一直以政商民模式，配合政府抗疫及基層醫療政策提供適切醫療服務，當中包括：

• 在疫情時響應政府推行的「2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃」；

• 參與成為賽馬會「病有醫靠」門診服務資助計劃協作診所；

• 提供「賽馬會長新冠社區支援服務計劃」為持續有新冠病癥的病者提供全方位復康計劃；

• 「社區藥房」在賽馬會捐助下推出「賽馬會社區藥房支援網絡」計劃，於疫情期間設立社區藥房藥劑師熱線及WhatsApp 線上諮詢服務，為居家隔離期間的患者提供藥物支援；

• 藥房亦在疫情出現平安藥藥物短缺期間，擔當重要角色，在藥物成本不斷上漲及供應短缺的壓力下，維持可負擔的藥物供應，與市民攜手渡過難關。

而按著去年醫務衞生局公布的「基層醫療健康藍圖」，「樂善堂李賢義伉儷醫療中心」將會更緊密與地區康健中心及康健站合作，積極響應「藍圖」下的「一人一家庭醫生」理念及「慢性疾病共同治理計劃」等，與及為服務使用者不同人生階段的不同健康需要提出專業健康建議，例如接種疫苗、戒煙、體重管理、癌症篩查、轉介護士診所及社區藥房作長期病患跟進等，本堂預計醫療中心每年服務逾 20,000 人次。

社區藥房除為公眾提供藥物教育諮詢及購置服務，更以中央藥房營運模式支援九龍中超過130間私營及自負盈虧安老院和殘疾人士院舍的外展醫生到診服務，按外展醫生處方提供藥物配發及即日藥物送遞服務，同時安排藥劑師外展到院舍職員提供教育及培訓，提升藥物管理和使用的安全性。本堂預計藥房每年服務達 100,000 人次。

眾嘉賓參觀「樂善堂李賢義伉儷醫療中心」及「樂善堂李賢義伉儷社區藥房」，了解單位的服務及運作。

關於九龍樂善堂醫療服務：

九龍樂善堂於1880年成立，乃本港歷史最悠久的慈善團體之一，以「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」為服務宗旨，目前轄屬單位逾80個並遍佈港九新界，致力提供優質的醫療、教育及安老等服務。

醫療一向是樂善堂核心服務的一環，為回應社區需要，樂善堂一直推展多元化基層醫療及預防疾病健康推廣服務。現時樂善堂設有7間診所提供西醫、專科、牙醫、及中醫服務，4架流動中醫醫療車為港、九、新界居民提供中醫全科及針灸治療，另有2間社區藥房提供社區藥劑服務，每年服務超過100,000人次。 樂善堂於2021年承蒙 醫務衞生局委托擔任九龍城地區康健站及油尖旺地區康健站營運機構，為區內居民提供健康教育、健康風險評估、慢性疾病管理等重點基層醫療健康服務，長遠建立一個以預防為中心的基層醫療體系。

除此之外，樂善堂積極參與政府資助計劃及推行健康推廣服務，包括外展疫苗資助計劃、大腸癌篩查計劃、普通科門診公私營協作計劃、院舍外展醫生到診服務、社會綜合援助計劃指定牙科診所、關愛基金長者牙科服務資助項目等，同時開展社區疫苗接種推廣計劃、「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃、禁毒教育及預防賭博校園計劃，持續向社區推廣健康教育及疾病預防工作。

如欲了解更多服務詳情，歡迎瀏覽以下服務網頁致電與職員聯絡：

樂善堂李賢義伉儷醫療中心

樂善堂李賢義伉儷社區藥房

查詢熱線：2272 9870

電郵：msd@loksintong.org

（資料及相片由客戶提供）