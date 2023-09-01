FUN「金」同味大派「金條」 六福珠寶周年慶抽獎攻略

生活總是要添上繽紛色彩！六福珠寶適逢周年慶，推出一連串店舖活動與大家“FUN”享愛。今年抽獎的獎品總值超過1,800萬元，大獎更可獲高達1萬元購物扣減優惠！為喜悅加碼，於9月10日於指定分店更推出“FUN”分「金」曲奇換領活動，以精緻又充滿創意的金條造型曲奇，同大家“FUN”「金」同味，“FUN”享更多喜悅。另外還有店內購物驚喜。即看以下活動詳情。



1攻略享額外抽獎機會

由2023年9月1日至10月15日，在六福珠寶香港或澳門分店惠顧任何珠寶首飾及成為會員，可即時參加抽獎1次。想獲得額外抽獎機會？只要該次消費金額滿2萬元，即可獲額外1次抽獎機會；而其後消費每滿1萬元，可額外獲抽獎機會1次，如此類推。每名會員最多可獲10次抽獎機會。抽獎活動獎品豐富，包括名貴珍珠耳環以及不同金額的購物扣減優惠，當中最高可達1萬元！欲了解更多抽獎詳情，可瀏覽活動官方網站https://bit.ly/4886HYj或向店員查詢。

推廣生意的競賽牌照號碼︰57552-4

*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

六福珠寶周年慶抽獎 獎品總值超過1,800萬元

追蹤專頁 免費換領「金條」曲奇

週末就是需要一點甜！六福珠寶將於下個星期日，於指定分店派發精緻又充滿創意的金條造型曲奇，用滿滿的儀式感，與大家“FUN”「金」同味，“FUN”享周年慶的喜悅！詳情如下︰

“FUN”分「金」曲奇換領活動

日期︰2023年9月10日

時間︰下午2-4時

換領條件︰

1.於指定分店，向店員出示已追蹤六福珠寶Facebook專頁(六福珠寶 Lukfook Jewellery)、Instagram專頁(@lukfookjewellery_official)、或關注六福珠寶微信官方帳號(Lukfook_HKofficial)的頁面，即有機會獲得禮品。

2.為金條曲奇拍照，並分享到個人社交平台。

*禮品數量有限，先到先得，送完即止。每人最多只可獲贈1份禮品。

*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

“FUN”分「金」曲奇換領活動指定之12間分店地址如下︰

追蹤六福珠寶社交平台專頁，即有機會獲得創意金條造型曲奇。數量有限，先到先得，送完即止。

女生首飾盒必備 甜蜜心形「閃愛悅動」

六福珠寶周年慶為你獻上一場黃金與鑽石碰撞的視覺盛宴，金飾也可歷久彌新。其中大熱系列Goldstyle更全新推出心形款式「閃愛悅動」，想入手甜美浪漫首飾的女生便不要錯過。設計師採用獨特的3D鑽石切割工藝製成的蜂巢效果，猶如閃耀派對上的鏡球，多角度折射出奪目光芒，令首飾立體度更強。項鏈另備有鑲鑽款式，以迎合不同風格的需求。首飾整體設計簡約，容易配襯，輕鬆點綴日常穿搭。

即日起至2023年10月15日，凡惠顧Goldstyle 及Goldstyle．X產品滿$3,800，或任何鑲嵌/定價類首飾滿$6,000，即可獲贈2023周年慶「為你心動」首飾盒乙個。數量有限，送完即止。

Goldstyle•X"閃愛悅動"黃金鑽石項鏈（左）；Goldstyle"閃愛悅動"黃金項鏈（中）；Goldstyle"閃愛悅動"黃金手鏈（右上）；Goldstyle"閃愛悅動"黃金耳環（右下）

六福珠寶2023周年慶「為你心動」首飾盒

期間限定｜指定鑲嵌首飾最高享超過30%回贈

鎖定心水推介，六福珠寶賞你更多！即日起至2023年10月15日，到香港或澳門全線專門店，指定鑲嵌類首飾最高可享超過30%回贈優惠、指定黃金首飾低至6.5折、指定電鑄黃金婚嫁首飾工費3折。另外，鑽石會員購買鑽石首飾可享3倍積分，更可尊享8折積分換領指定限量禮品*！於六福珠寶香港門店使用消費券，更可以半價購買多款指定首飾^。六福珠寶支援消費券6大支付工具，包括AlipayHK、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，各支付工具可混合使用，餘額亦可自由選擇支付方式，亦可合併家人朋友的帳戶一同消費，靈活方便！

使用消費券於六福珠寶門店購物，享更多驚喜禮遇！

立即領取 $200電子優惠券

點擊連結https://bit.ly/47A5Cbs進入WhatsApp聊天介面，即可領取HK$200電子優惠券！憑券於香港六福珠寶門店購買鑽石產品，即可獲折扣優惠*。

*活動受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

^此優惠只限購買指定款式，數量有限，售完即止。

（資料及相片由客戶提供）