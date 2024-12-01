「見證新時代」展覽 鼓勵中小學生製作創意作品認識國家發展

華潤創業「同心創夢」聯同香港特區政府教育局舉辦「見證新時代」創意作品製作活動展覽，11月29日在漢文化體驗館舉行開幕式。展覽匯集了來自香港各學校的學生的創意作品，包括繪畫、攝影、雕塑等多種藝術形式，全方位、多角度地展現國家在過去七十五年中波瀾壯闊的奮鬥歷程，如經濟建設、科技進步、文化繁榮等。



立法會議員，華潤創業董事兼副總裁李浩然博士為「見證新時代」創意作品製作活動展覽致開幕辭，他衷心感謝香港教育局及「同心創夢」團隊積極籌備這次的創意作品製作活動展覽。他指出學生創作的得獎作品給予評委團隊很大的震撼，因此舉辦為期一個月的創意作品製作活動展覽，希望吸引香港普羅大眾到場參觀，瞭解得獎作品背後的創作理念，鼓勵更多學生在創科領域對國家發展作出積極貢獻。

小學組亞軍來自香港道教聯合會雲泉學校。

中學組季軍來自圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學，得獎作品為「中國輝煌征程：新時代的進步」。

中學組亞軍來自保良局朱敬文中學，得獎作品展現國家在文化保育傳承的成就：敬榕塔的模型設計。

中學組冠軍來自沙田梁文燕紀念中學，得獎作品為介紹國家發展成就的桌遊「新時代中華寶藏」。

教育局首席教育主任（課程發展）羅潔玲在開幕式致辭時表示很高興能在這些的展覽中看到不同類型的創意作品，學生能夠靈活運用各種形式進行創作，展示國家在不同領域上的輝煌發展，透過作品訴說國家站起來、強起來、富起來的偉大飛躍。得獎作品能展現出學生們對祖國發展的深入瞭解，見證他們的努力成果，呈現年輕一代的愛國熱情情懷。

梁文燕紀念中學（沙田）楊麗萍校長致辭指出今年適逢中華人民共和國成立75週年，各界積極舉辦各類型比賽及活動，讓學生於體育、創新科技等方面瞭解國慶的意義、祖國的繁榮昌盛，激發年輕人的愛國情懷、文化自信及社會責任感。