年輕人要未雨綢繆　及早選擇合適的自願醫保計劃認可產品

不少年輕人認為自己身體好，很少機會患上嚴重的疾病，總抱持年輕就不需要醫保的想法；其實世事難料，若果未有醫保保障，到有需要住院或接受手術時，就會大失預算。假如你帶病投保，保險公司可能不接受你的投保申請，或需按健康狀況收取附加保費及/或加設個別不承保項目。

自願醫保計劃認可產品保證續保至 100歲，保單生效後即使患病或曾索償，都不需要在續保時重新核保。好好為自己規劃，及早購買醫保是明智之舉。

早買醫保早安心

年輕人剛踏入社會工作，就應該及早為未來做好準備，避免因突如其來的醫療開支而大失預算；即使有公司醫保，也需要揀份適合自己的自願醫保傍身，以免轉工時可能會失去醫療保障。

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自願醫保計劃有何吸引之處﹖

自願醫保計劃下的認可產品由醫務衞生局認可。認可產品必須符合多項標準產品特點的基本要求，以提升對消費者的保障。

自願醫保計劃認可產品之特點

自願醫保計劃認可產品之保障範圍

自願醫保計劃認可產品多元化

自願醫保計劃認可產品可分為標準計劃和靈活計劃。標準計劃提供基本的住院保障；而靈活計劃則在標準計劃以上再增加具彈性的附加保障，例如更高的保障額、更闊的保障範圍和附加額外醫療保障等。