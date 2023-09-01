公益金青少年入樽計劃25週年　圓青年籃球夢　多元活動裝備未來

能夠以學生球員身份踏足「籃球聖地」修頓場館，躋身參與賽事，對於這群基層青年來說，比賽就是此刻的全世界。「有學生跟我說，在中學生涯中能一圓夢想，於修頓打比賽的經歷會記一世。」成長希望基金會「公益金青少年入樽計劃」主管郭嘉華（Steve）道。對於參與計劃的青年來說，籃球就是他們的青春。然而，面對現實的社會，豈能單靠一股拼勁。所以「入樽計劃」另透過社會服務、領袖培訓、多元智能課程及生涯規劃，啟發青年積極裝備自己，為未來遇到的挑戰作好準備。

攝影：區嘉樂



成長希望基金會「公益金青少年入樽計劃」25週年慶典於8月19日在修頓室內場館中舉行。

這群學生球員未必會記得中學上過甚麼課，但一定對每一場揮灑汗水的熱血比賽印象深刻。17歲的Ali Haider（達哥）於兩年前參與計劃，憶述曾參與著名KOL籃球教練Coach Fui的訓練課程不禁眉飛色舞，提到去年所屬隊伍於決賽中止步4強仍感遺憾。回顧參與計劃的過程，達哥仍覺得獲益良多。今年他以義工身份參與「入樽計劃」25週年慶典，傳承計劃的精神。他計劃於來年2月考取球證執照，並笑言做球證可以欣賞賽事，又能學到不同知識，是理想的職業。

達哥指當Steve邀請他擔任今次活動的義工時，立即一口答應。

成長的道路是由多次選擇組合而成，「計畫並非只是一個籃球活動，而是透過各種不同的經歷，讓學生球員於當中找到自己的角色，繼而成為一個於他心目中覺得『正』的人。」Steve續指，這角色於青年成長過程中尤其關鍵。「透過比賽、社會服務、領袖培訓、多元智能課程及生涯規劃等活動，讓青年從中認識自我及探索多元出路，從而訂立個人生涯目標，並以行動實踐。更重要的是，整個探索過程並非停留於個人層面，反而是透過籃球活動，於一個團體中學習如何去做好自己的角色，建立這一個身份。」

Steve期望青年能將於籃球場上學習到的態度與價值觀，貫徹整個成長旅程。

參與計劃的青年部分來自基層家庭，相比起物質，Steve深信從籃球運動中學習到的態度與價值觀更能長遠幫助青年成長。他表示，許多青年參與了探訪無家者的社會服務後，發現自己原來好幸福。他們體會到與好友一起打籃球的時光並非必然，其實需要家人給予空間、教練用心指導、學校提供資源。「我們希望青年感受到自己並不孤單，身邊一直有很多人正支持着他們。」球場上的學生球員閃閃發亮，自信並不為精湛球技，而是來自他們找到一樣喜歡而願意不斷為此努力的事。

James退体後專注發展教育事務，除擔任「成長希望基金會」董事局秘書長，亦出任中學校蕫、大學客席講師，身兼多職。

計劃一直支援學生追夢，25年來，已有超過一萬名13至18歲熱愛籃球運動的青少年參與「入樽計劃」。「成長希望基金會」致力幫助弱勢兒童和青少年改善生活，透過學業支援、才藝發展、體驗學習等活動培育其身、心、靈發展。董事局秘書長雷兆光（James）更可謂出錢又出力，自己一手包辦基金會的大小宣傳影片，又邀請兒子擔任「入樽計劃」的籃球教練、女兒任藝術興趣班導師，助參加者發掘個人興趣及發展潛能。「我們最希望這些小朋友可以如正常人般長大，同樣擁有優質的教育資源和向上流動機會，擺脫跨代貧窮的惡性循環。」

（資料由客戶提供）