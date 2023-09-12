運輸署：山頂纜車因技術故障已於上午7時30分暫停服務

運輸署於今日（12日）上午公布，由於技術故障，山頂纜車已於上午07時30分暫停服務。另外，運輸署指因交通意外，鯉魚門道（往九龍灣方向）近茶果嶺道的部份行車線現已封閉。



運輸署指出，因山泥傾瀉、路陷、塌樹及水浸，下列路段須暫時封閉﹕耀興道的全線；受影響巴士及專線小巴路線須改道如下：服務耀東邨的城巴第77號線及隧巴第110及606號路線須改道行駛，不經耀興道（興東邨／耀東邨／東盛苑）；蓮麻坑路近國際橋警崗的部份行車線收窄，新界小巴第59K改以國際橋警崗為終點站。

下列路段實施單線雙程行車：石澳道近爛泥灣：大埔公路－大埔滘段近坡面徑：山頂道近門牌60號：司徒拔道近門牌53號：黃麻角道近聖士提反灣：連城道近連翠邨：及淺水灣道63號。

黃大仙站部份設備因水浸損壞，復修需時，B3出入口仍需關閉。除連接D1 出入口與車站大堂的升降機已恢復服務外，其他升降機及扶手電梯暫停服務，有需要的乘客，請使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘綫。請為行程預留充裕時間。

因緊急維修，淺水灣道（來回方向）介乎南灣道與舂磡角道之間的一段部份行車線仍然封閉。因水管緊急維修，登打士街介乎廣東道與新填地街之間的慢線現已封閉。另因路面下陷，海泓道（往佐敦道方向）近文昌街休憩花園的部份行車線現已封閉。