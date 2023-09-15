加拿大溫哥華西區盤半年内收樓送高達9折｜本周末銅鑼灣展銷會

加拿大是港人移民移居的熱點，其中溫哥華就是熱門城市，其樓價升幅走勢強勁，當地樓盤項目是投資自住之選，康榮國際集團將於本周末（9月16至17日）於銅鑼灣金聯商業中心舉行展銷會，多個優質項目包括西區伊利沙伯皇后公園旁住宅項目，展銷期間更有高達9折優惠；另有Metrotown天車地鐵沿線新盤及Burnaby罕有寧靜聯排別墅，大家切勿錯過！



溫哥華西區伊利沙伯皇后公園旁住宅項目

溫哥華西區 QE PARK 伊利沙伯皇后公園旁住宅項目，約半年內收樓，提供內部珍藏單位。

溫哥華西區 QE PARK 伊利沙伯皇后公園旁住宅項目，約半年內收樓，提供內部珍藏單位。提供一房，兩房及三房單位，高級家庭電器，用料及裝修，會所設施，本週末提供折扣高達 10% OFF，所有單位送車位，無敵 QE Park 景觀，位於 W 33rd Ave. & Cambie St.，頂級名校網及多間名私校，鄰近 Oakridge 大型購物商場，天車地鐵站就在咫尺，是西區的經典地段。

項目提供一房，兩房及三房單位，高級家庭電器，用料及裝修。

項目鄰近 Oakridge 大型購物商場，天車地鐵站就在咫尺，是西區的經典地段。

Metrotown 天車地鐵站住宅項目

溫哥華 Metrotown 天車地鐵沿線全新住宅項目。

溫哥華 Metrotown 天車地鐵沿線全新住宅項目，步行兩分鐘到達 Skytrain 天車地鐵站，三分鐘行到 Metrotown 大型購物商場，本拿比最旺飲食地段，T & T 大統華及傳統超市提供生活所需，鄰近 Burnaby 最大型的220畝中央公園 Central Park，擁有包羅萬有各種活動，提供一房，兩房及三房單位，壯麗群山景觀，特選單位送車位，五星級會所設施，由加幣 $50 餘萬起。

項目景觀開揚，用料豪華，廚房採用人造耐磨大理石枱面及高級櫥櫃。

項目景觀開揚，用料豪華，廚房採用人造耐磨大理石枱面及高級櫥櫃。

Burnaby Townhouses 聯排別墅鎮屋罕有社區

溫哥華 Burnaby 罕有寧靜聯排別墅鎮屋 Townhouses社區。

溫哥華 Burnaby 罕有寧靜聯排別墅鎮屋 Townhouses社區，由三房至四房單位，景觀開揚，提供超級會所，採用混凝土（石屎） 及木材建築，送一至兩個車位，送升級用材，首期只需加幣 $7萬元起，現正接受預售。寧靜社區，鄰近Metrotown & Brentwood 社區，毗鄰 SFU大學及BCIT學院總校，Lougheed Highway 高速幹線就在咫尺，方便每日生活所需。

項目擁有由三房至四房單位，設計高雅時尚。

項目鄰近Metrotown & Brentwood 社區，毗鄰 SFU大學及BCIT學院總校，Lougheed Highway 高速幹線就在咫尺，方便每日生活所需。

▐ 銅鑼灣獨家展銷會▐

日期：9 月 16至 17 日（本周星期六及日）

時間：上午11時至晩上6時

地點：銅鑼灣 軒尼詩道 458至468號

金聯商業中心22樓全層

（港鐵銅鑼灣站 C 出口）

歡迎登記及參與：

詳情：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

WhatsApp：60513102

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

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HONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG。物業編號：V-V01-2020 | Development Permit #: DP-2018-00865 issued by city of Vancouver。物業編號：V-O01-2022 | Building Permit #: BP-2019-04181 issued by city of Vancouver。本公司同時代表賣方和買方，買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。* 自行選擇。 * * 以上物業受有關當地法例約束。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變，所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為加幣 $1元兌換港幣5.7元。最後更新日期：2023.09.06

*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）