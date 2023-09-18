【麥當勞優惠】全線麥當勞歎　$12.5 McCafé咖啡

對於咖啡迷來說，一杯香濃美味的咖啡就最讓人放鬆。如果你是一位對咖啡品質和口感有要求的人，今次就為大家推介麥當勞App的大熱54折「McCafé咖啡優惠券」，全線超過250間麥當勞$12.5起就飲到精選香濃咖啡，隨時都可以輕鬆一下！



獨家最強咖啡優惠 $12.5歎McCafé咖啡

最近麥當勞App推出一系列的「麥麥慳」套票優惠，當中「McCafé咖啡優惠券」亦強勢回歸，對於咖啡迷來說，今次推出的優惠，讓大家可以品嚐到高品質的咖啡，同時以優惠價錢在McCafé中享受咖啡時光。

用戶只需$100起即可享受8杯香濃咖啡，包括：熱細杯裝即磨黑咖啡（Americano）或熱細杯裝即磨鮮奶咖啡（Latte）等，平均$12.5就可飲到，而且更可於全線超過250間麥當勞都可以享用，非常方便！

最令人驚喜的是，McCafé即磨黑咖啡及即磨鮮奶咖啡同時亦可於全線麥當勞餐廳換購，立即入手好好邊喝咖啡邊chill一下。

更多優惠美食 照顧一日三餐

除了咖啡優惠之外，今次「麥麥慳」套票亦推出一系列的美食優惠，「飽你鍾意套票優惠」共有5款人氣漢堡超值套餐可供選擇，除了深受歡迎的豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽和板燒雞腿飽外，額外加$6可享加倍滋味如雙層芝士孖堡及雙層魚柳飽；「著數之晨套票優惠」可選豬柳蛋漢堡超值早晨套餐，魚柳飽超值早晨套餐及精選早晨套餐，額外加$5可選精選早晨套餐或加額外$10可享用珍寶套餐。

立即入麥當勞App選購「麥麥慳」套票，$25起即可享套餐。

另外「雞會難得套票優惠」則讓你以$128起歎4個雞餐，可選麥樂雞（9件）超值套餐、脆香雞翼（4件）超值套餐及蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，再額外加$2可選鹽酥麥炸雞超值套餐，照顧全日需要！

所有套餐換購券可於10月23日或以前使用，而McCafe 咖啡換購券可於10月31日或以前使用。分次付款更靈活，記得於9月11日登入麥當勞App 買至抵優惠套票！「麥麥慳」套票數量有限，售完即止。

即開麥當勞App購買/Download App

（資料及相片由客戶提供）