盧覓雪白內障體驗：白內障令我沒有生活質素　支持護瞳行動

「戴上白內障眼鏡不是矇查查的那麼簡單，有好多東西都看不到，根本混濁一片，比我想像中更為嚴重。」護瞳行動「瞳」燃光明大使盧覓雪（雪雪），親身體驗了一場關於白內障的震撼教育！適逢10月是世界視覺日的月份，國際眼科發展組織護瞳行動展開「世界視覺日捐款配對」活動，讓我們在10月關注身邊摯愛、甚至世上不同角落的朋友的眼睛健康，踴躍支持護瞳行動的救盲工作，由即日起至10月31日，你作出任何金額的捐款，贊助企業就會配對同樣金額*，為有眼疾患者，特別是患上眼疾的兒童，帶來雙倍影響力，一起同獻．瞳見。



每十個失明個案，九個可避免 眼疾致生活質素盡失

比起其他殘疾，眼疾是全球最受忽略的殘疾，根據統計，全球有4,300萬人失明，其實每十個失明個案中，有九個可以及早避免或治療痊癒。可惜不少生活在偏遠地方的眼疾患者，因未能負擔眼科健康服務而無奈失明。健康以外，失明更對個人的生活質素、發展機會，以至家庭和社區的福祉造成極大影響。一直在全球實踐救盲工作的護瞳行動，透過支援眼科手術與治療、培訓醫護人員和提供所需設備等，改善基層眼科服務水平，在過去31年成功為超過300萬眼疾患者恢復視力、重燃希望。

護瞳行動今年更邀請了「瞳」燃光明大使盧覓雪，透過戴上特製的模擬白內障眼鏡，體驗白內障的第一視角，「才戴上白內障眼鏡一秒就想，如果我就這樣下去，我會沒有生活質素。什麽電影都不會再看得到，覺得很恐怖。我平時喜歡看書、看足球、如果沒有視力，我如何去大自然行山。而且一想到我兩隻寶貝貓，牠們平時眼眨眨望住我，如果沒有視力，我會覺得好似生活沒有了質感。」雪雪對於白內障體驗的感覺甚深，更明白到，失明無論對生理或心理都會帶來重大打擊：「如果後天失明的話，意味著我曾經那麼富有，突然間一貧如洗，我想這個落差會好大，對人的打擊也會好大。」

立即捐款支持世界視覺日：https://bit.ly/fhf_wsdsupport

與時間競賽 白內障兒童大衛重拾光明

在世界每個角落，不少兒童正面對失明的恐懼，據資料顯示，白內障和屈光不正是導致中低收入國家兒童失明的主要原因。全球仍然有超過140萬名兒童失明，超過一半都是能避免的。 要把握治療的黃金時機，就必須在兒童完成大腦神經發展前治療，否則將面對終身失明的危機。當大部分七歲小朋友正學習新事物、懷有夢想、用雙眼看見世界的美好之際，生於肯亞的大衛，年紀小小，已受盡白內障的折磨。大衛於五歲時患上白內障，一般生活自理也成問題，由於家庭經濟非常拮据，莫講手術費用，連帶大衛沙巴亞眼科醫院 做檢查的交通費亦無法負擔，而照顧大衛的重任亦落在弟弟阿布身上。聽到大衛的故事，雪雪感到十分的痛惜：「如果在香港，即使有人是天生失明，也有支援協助你生活上的困難。 但在偏遠地方，他們的資源有限，知識亦都有一定的落差，不懂得如何去協助有眼疾問題的小朋友。」慶幸的是，護瞳行動的社區衞生人員找到了大衛的個案，並為他安排交通及手術。手術非常成功，大衛重見光明後，重拾他踢足球的興趣，而弟弟也不用留在家中照顧哥哥，擔心他的安危，為他引路，現在也能夠一起安心上學了，家人亦放下心頭大石。幫助眼疾患者重見光明不僅使他們能夠重投學業和工作，提高生活質素，長遠改寫他們的生命，並可提升整個社區的經濟水平，因為每投資一元治療白內障，平均可為當地帶來20倍的經濟回報。

捐款支持 眼疾患者重拾睛彩人生

在肯亞，每五個失明的人中有四個人其實可以避免，可惜大部份人住在偏遠農村地區，難以負擔離開村莊求醫的交通費用，令他們被迫面對永久失明的命運。

無論支援科技多麼先進，人生始終不及擁有健康視力的精彩。肯亞擁有高達32萬失明人口，逾75萬人患有視力障礙，更有接近15%人口急需眼疾治療，但有一半以上的眼科醫生位於首都內羅比，這意味著92％的人口，約有4千萬人，只有不足50名眼科醫生能為他們提供眼科服務。事實上，在肯亞每五個失明的人中有四個人其實可以避免，可惜大部份人住在偏遠農村地區，難以負擔離開村莊求醫的交通費用，令他們被迫面對永久失明的命運。

雪雪認為：「如果你可以協助一些人重獲光明，或者改善他們視力上的問題，讓他們的生活質素得到提升，我都覺得這件事功德無量。」雪雪表示。只需要150元的善款、一項20分鐘的簡單手術，就能為偏遠地區1名眼疾患者恢復視力。雪雪希望身在福中的大家踴躍捐款，由即日至10月31日前，只要作出任何金額的捐款，贊助企業就會配對同樣金額*，令善款倍增。善款會用作在偏遠貧窮地區安排眼科手術、篩查、培訓當地醫療人才、添置眼科設備等，建立屬於當地的永久眼科服務及「帶不走」的醫療團隊，讓眼疾患者重拾「睛」彩人生。

* 捐款配對上限為港幣$600,000

護瞳行動

網址：https://hollows.org/hk

（資料及相片由客戶提供）