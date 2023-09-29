周大福《Beyond Time》鑽石展　一週限定珠寶界盛事 巨鑽罕有展出

想起周大福，一定會想起各式金器和嫁娶珠寶，但其實這個超過九十年歷史的品牌，在鑽石工藝上同樣擁有非凡成就，不但於90年代初為鑽石業界的買賣制度訂下「一口價」標準，更多次投得世界稀鑽，包括507.55卡的「庫里南遺產」鑽石毛坯，再經歷47,000小時製作成珠寶藝術品《裕世鑽芳華》。周大福最近就在大館舉辦一星期限定鑽石展覽，以視覺藝術帶大家走進天然鑽石之旅，更可一睹以上稀世鑽飾及多款珍稀瑰寶，是你不可錯過的年度珠寶盛事。



周大福正在中環大館舉辦期間限定《Beyond Time》鑽石展覽，首次公開展出多款稀世珠寶，包括主石過百卡的《裕世鑽芳華》珠寶藝術品，稀有綠鑽「Aurora Green」及心形豔彩藍鑽等瑰麗珍寶，更可在沉浸式藝術體驗中了解天然鑽石之旅和瘋狂打卡，一起展開價值連城的璀璨之旅吧！

逾半世紀鑽石產業 為市場注入新氣象

周大福自1929年在廣州起家，不知不覺已邁向百年品牌。除了大家熟悉的金器珠寶，在鑽石行業亦舉足輕重。在1973年進軍鑽石王國南非約翰內斯堡，取得全球最大鑽石供應商戴比爾斯 (De Beers) 的交易商牌照，以穩定和優質的鑽石原料為閃耀的鑽石事業打好基礎。

為了保障消費者權期益，周大福在 1990年率先推行「一口價」政策，市民大眾可以合理價錢購入珠寶首飾，讓交易更透明，為珠寶業界帶來全新氣象。

參觀者可在《Beyond Time》鑽石展的時光隧道中，得知周大福的鑽石發展。

創新5納米厚鑽刻技術 追蹤鑽石的一生

踏入二千年後，周大福不斷拓展海外鑽石市場，同時亦收購了鑽石珠寶品牌，為香港消費者帶來更多新穎鑽飾設計，更在 2016年成功發佈 T MARK 鑽石認證，再創業界先河。所有 T MARK 鑽石都擁有一組獨特編號，並以納米刻字專利技術打印其上，無阻鑽石炫光折射，顧客亦可憑印記追縱鑽石從採購至製成鑽飾的紀錄。

稀世珍寶首次展出 親睹百卡巨鑽珠寶

今次只有一星期的限定展覽，會展出價值連城的珍藏品，保證讓參觀者大開眼界。最矚目的展品肯定是《裕世鑽芳華》，這件稀世珠寶傑作來自周大福於2010年成功競投得的507.55卡IIA級「庫里南遺產」鑽石毛坯，再切割成 24顆內部純淨無瑕、足色全美鑽石，包括全球其中一顆最大最珍貴的圓鑽，以圓形明亮式切割、車工獲評3-Excellent的104卡主石。

為隆重其事，周大福邀請了享譽國際的華人珠寶藝術家陳世英負責創作，耗時逾47,000小時製作，為首飾加入蝴蝶和蝙蝠等傳統中式主題，再加上精密細緻的構圖和結構，以27種佩戴方法呼喚三三不盡、生生不息的意義。

《裕世鑽芳華》用上過萬顆白鑽、過百顆粉紅鑽，以及翡翠和羊脂白玉，主石更重達104卡。

現場當然不止一件珍稀鑽石和珠寶，還有稀有彩色鑽石。一顆重5.03卡、以VS2雷地恩形切割的珍貴綠鑽，並以極光「 Aurora Green 」名命，呼應綠鑽獨得的迷幻炫光。還有周大福在2019年佩特拉拍賣會上投得的庫里南鑽石礦的藍鑽，以3年時間通過專用工具創作出8.08卡VVS2心形豔彩藍鑽。以上稀有珍貴的巨鑽及彩鑽，都是首次向公眾展出，絕對難得。

綠鑽在大自然中極為罕見，這顆VS2重5.03卡的「 Aurora Green 」，是世上最大顆的豔彩綠鑽之一，亦是拍賣會史上成交價最高的綠鑽。

色彩達豔彩Fancy Vivid、淨度達VVS2、重達8.08卡的藍鑽亦相當罕見。

沉浸式鑽石萬花筒光影體驗

除了鑽石珍寶，現場亦設有故事牆，可了解周大福的半世紀鑽石之旅，更有非常IGable的沉浸式光影藝術裝置，讓你有如置身鑽石之中，感受多樣化切割技術造成的萬花筒世界，深深體驗「地球的璀璨之禮 鏡面幻化永恒」的藝術。

周大福《Beyond Time》鑽石展覽絕對是今年的珠寶界最大盛事之一，展出時間只有一星期，要入場就要立即click入以下連結報名！

展覽把發生在鑽石內的光影藝術搬到現場，是展覽必玩打卡位。

展內有不少有趣的光影藝術裝置。

展內有不少有趣的光影藝術裝置。

周大福《Beyond Time》鑽石展覽

日期：即日至10月2日

地點：大館01座LG2複式展室（中環荷李活道10號）

時間：上午10時至晚上7時

報名方法：https://bit.ly/3PVeFwu

（資料及照片由客戶提供）