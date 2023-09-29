中秋夜皎月掛半空　愈夜愈圓愈亮　港島海濱、西九海傍盡是賞月人

中秋佳節，皎月高掛半空，愈夜愈圓愈大。入夜後，不少市民外出慶祝中秋，堅尼地城卑路乍灣海濱長廊的中秋夜市，不少市民帶同燈籠到現場感受熱鬧氣氛。另一夜繽紛夜市灣仔「海濱藝遊坊」附近的灣仔海濱公園，掛滿了傳統燈籠，仿如點點星光，加上月色照向維多利亞港，中秋氣氛濃烈。對岸的西九文化區草地，也有一家大細與親友一同賞月，部份人帶同食物，一邊用餐一邊賞月。



9月29日中秋佳節晚上，皎月高掛半空，愈夜愈圓愈大。（羅國輝攝）

中秋佳節人月兩團圓，不少人都會外出賞月。在灣仔大搞夜市，有不少人都帶上燈籠，特意來到灣仔賞月感覺氣氛。晚上7時已有不少人來到灣仔海傍賞月。市民容小姐表示，因為疫情，自己很久未有過中秋節，今年特意到元朗購買手製的燈籠過節。

青衣赴灣仔賞月 大讚有中秋氣氛 市民容小姐：香港好耐無咁開心

她表示，因為知悉灣仔有夜市，所以特意由青衣來到灣仔，來到後見到有不少人一同過節，大讚有中秋氣氛。她亦希望政府可以舉辦多些類似活動，「香港好耐無咁開心，希望多啲人可以留喺香港，唔好去哂旅行啦。」

帶著兩名小朋友的郭生及郭太亦來到灣仔夜市，郭生表示，平時都是在樓下賞月，但見到今年有夜市所以就帶同小朋友來，「睇吓有咩食」，而今日的月亮都很大很圓，認為氣氛不錯。兩小朋友都表示很開心可以出來逛逛兼賞月，對夜市充滿期待。

上海旅客來香港旅行 適逢中秋別有一番風味

上海來的旅客任小姐表示，誤打誤撞來到灣仔這邊，「由中環坐叮叮見到這裡有活動所以就過來了」。她表示，今年中秋節與國慶鄰近，故與家人來香港旅行，亦因而中秋可以與家人一起渡過，覺得特別有意思。她亦指，在內地平時都是在家裏渡過中秋節，來到香港見到很多人都一起外出賞月，認為別有一番風味。