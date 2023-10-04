世界動物日「守護之星」警犬知多啲 「十月四 掛住你」為毛孩籌款

今天（10月4日）是一年一度的「世界動物日」，提醒我們要尊重生命以及愛護動物。不過除了今天之外，大家都應該愛護動物，讓牠們免受傷害！同樣地，動物們對人類充滿無條件的愛，更經常幫助人類，好像日常於不同地方工作的警犬就是其中之一！而警務處開展的「動物守護‧社區大使」計劃中，就有4隻「守護之星」警犬Goofy 、Happy、Sunny同Zander，經常出動去全港不同的學校及社區宣揚愛護動物的訊息，你又有沒有見過牠們？10月7日牠們就會到IFC「十月四 掛住你」慈善單槓挑戰啟動禮跟大家見面，大家更可以一起為毛孩籌款，以下立即為你介紹牠們及當日活動詳情！



「守護之星」警犬Profile

性別：男性

出生日期： 2017年12月16日

年齡：5歲

品種：拉布拉多尋回犬

職能：搜索爆炸品

喜好活動：熱愛跑步及玩網球

喜愛食物：肉條零食

性別：男性

出生日期： 2019年9月4日

年齡：4歲

品種：史賓格犬

職能：搜索彈藥

喜好活動：熱愛游泳及玩網球

喜愛食物：肉條零食

性別：男性

年齡：1歲

出生日期： 2022年5月15日

品種：拉布拉多尋回犬

職能：待發掘

喜好活動：跑步

喜愛食物：肉

性別：男性

年齡：1歲

出生日期： 2022年10月1日（國慶日）

品種：史賓格犬

職能：待發掘

喜好活動：跑步

喜愛食物：肉

10月7日去IFC大型挑戰站參加單槓挑戰！

「十月四 掛住你」慈善單槓挑戰將會於10月7日正式展開，參加者於單槓上每「掛住」一秒，計劃將會捐助港幣10元予動物機構「香港流浪狗之家」。計劃將會於全港不同商場及公眾地方設置單槓挑戰站，目標集齊大家「掛住」一萬秒（籌款10萬）的挑戰成績，同時創造「最多人接力單槓懸掛」的世界紀錄！

而10月7日於IFC舉行的「十月四 掛住你」慈善單槓挑戰啟動禮，除了可以與4隻「守護之星」警犬見面之外，當日藝人林夏薇及周嘉洛亦會出席活動參加挑戰，而且更有健身學會的人員在台上為大家先上一課「單槓速成班」，大家可以放心挑戰「掛住你」！是次活動歡迎公眾即場參與！大家一於去為毛孩出分力啦！

「十月四 掛住你」慈善單槓挑戰啟動禮詳情

日期：2023年10月7日 (星期六)

時間：下午2時至3時

地點：國際金融中心商場主入口

另外更多的詳情可於「動物守護‧社區大使」計劃網站及https://www.facebook.com/HongKongPoliceForce了解更多！

（資料及相片由大會提供）