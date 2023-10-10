中電「全心傳電」慳電賺獎賞 立即報名低碳大使計劃 邊玩邊學環保

以往提起氣候變化，香港人可能只理解到冰川融化，普遍認為未必與自己切身相關。但隨着極端天氣愈趨頻繁，世紀暴雨襲港，提醒我們保護環境刻不容緩。在日常生活中節能減碳，不只能支持環保，更能減省電費開支。要慳當然慳到盡！參與中電「全心傳電」計劃，培養日常慳電好習慣之餘，同時賺取積分、兌換獎賞，以下為大家拆解加入中電「全心傳電」的4大著數！一家人更可參與「全心傳電低碳大使計劃2023」，透過精彩的線上線下活動了解環保知識，課程及獎品總值超過港幣$40,000！



「全心傳電」是一個慳電獎賞計劃，旨在鼓勵中電的住宅客戶減碳、節能，以及透過選用電子服務減少碳足跡，共創一個更環保、更健康的地球。

好處1：節能慳電更環保

想慳電但無從入手？生活中的慳電方法其實超乎大家所想，不妨參考「全心傳電」提供的節能慳電錦囊，打造低碳舒適的安樂窩，推動全家實踐環保生活，同時賺取慳電獎賞。慳電愈多，賺分愈多。一家人可以齊齊挑戰全年慳電獎賞，以全年的總用電量與去年同期作比較，成功節省電量百分比最高的首1-100名客戶將會獲贈80,000度度分，換取約港幣$3,800智能家電及日用品！

好處2：幫助有需要人士

於「全心傳電」協作社企每次單一發票消費滿指定金額均可賺取度度分，每月最高可賺取2,500度度分，幫人同時賺分！「全心傳電」更會不定期舉辦社區共融活動，例如長者智能手機班，關愛社會上有需要人士。

早前「全心傳電」曾舉行長者智能手機班，關愛社會上有需要人士。

好處3：享受電子服務 方便環保兼賺分

透過中電App可快速查閱過往用電量、電子賬單、使用流動繳費服務，輕鬆管理電力賬戶，減少浪費紙張之餘，同時賺取積分。

好處4：賺取豐富獎賞

大家透過慳電、幫人，選用電子服務及參加「全心傳電」舉辦的活動賺取的度度分，可用作兌換心儀的家居電器和生活用品。賺分方法多多，最近亦推出限時推廣。由2023年9月1日起，只要連接中電網上賬戶至度度賞賬戶，並於度度賞eShop完成本年度首次換領或換購，即享精彩獎賞Double up，送你總值HK$400現金券及400度度分，奬賞換領體驗全面升級！

立即下載中電App，登記中電網上賬戶及完成綁定，成為全心傳電之友，慳電、幫人、兼賺獎賞！了解更多：https://e.clp.com.hk/3tog6Lh

低碳大使計劃豐富學習經歷 免費工作坊打造優質親子時光

想子女養成環保好習慣，父母除了由身教做起，更可同仔女參與「全心傳電低碳大使計劃2023」，透過各式各樣的線上線下活動，以玩樂方式實踐環保教育。「全心傳電低碳大使計劃」自去年推出後備受家長、學生及學校歡迎，今年再度舉辦第二屆活動。第一階段反應熱烈，已經有超過4,000個家庭報名參與！為了讓更多學生參加計劃，中電隨即推出第二浪活動。課程及獎品總值超過港幣$40,000，所有參加者將獲頒參與證書，並有機會成為新一屆「全心傳電低碳大使」，各位小一至中三的學生和家長不容錯過！

「中電全心傳電低碳大使計劃2023」加推第二浪活動！

「中電全心傳電低碳大使計劃2023」集理論與實踐於一身，包括共5集的「中電探知團」教育短片，帶小朋友線上探索「電力世界」、「中華電力低碳能源教育中心」等環保景點，及了解如何製作太陽能動力車。只要成功報名，觀看「中電探知團」線上低碳課程影片及完成網上問答挑戰，並分享慳電貼士。獲甄選為最具創意慳電貼士的160名優勝者，可免費參加由中電舉辦的「親子電煮烹飪工作坊」或「STEM 再生玩具工作坊」（價值約港幣$580），學習並親自實踐節能減碳。其中表現優異並製作出最有創意菜式或STEM作品的參加者，將獲嘉許成為「全心傳電低碳大使」（名額20名）。​

一眾家長與子女於「親子電煮烹飪工作坊」中大顯廚藝，利用全電爐具炮製美食。

大家可於「STEM再生玩具工作坊」發揮想像力，自製創意玩具，同時增進STEM知識。

參加者可獲贈由中電頒發的參與證書外，「全心傳電低碳大使」(20名)更可贏取總值超過港幣$18,000之家電組合，包括Meross智能拖板（價值港幣$528）及BRUNO迷你電煮鍋（價值港幣$438）或Canon多合一打印機（價值港幣$328）乙部。

「全心傳電低碳大使計劃」親子工作坊豐富學生的學習經歷，更可於週末享受悠閒的親子時光，齊齊體驗低碳生活的好處，一舉多得！

立即報名：https://e.clp.com.hk/2023PCA

（資料及相片由客戶提供）