掛住一秒捐十蚊！？「世界動物日」慈善單槓挑戰正式啟動

動物的生命理應與人一樣得到尊重及愛護。為了推廣這個理念，警務處開展了「動物守護‧社區大使」計劃，於各區進行一系列的宣傳教育活動。在10月更開始了「掛住你」慈善單槓挑戰，大家只要於單槓上每「掛住」一秒，計劃就會捐助港幣10元予動物機構「香港流浪狗之家」！剛過去的星期六活動於IFC舉行啟動禮，場面熱鬧，立即回顧當日精采內容！



當日活動盛況：

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「守護之星」出場 全日吸引近500名市民參加活動

活動當日由警務處處長蕭澤頤致辭，他表示希望透過今次活動，可以達至宣揚愛護動物訊息、提升市民健康以及支援動物機構的三贏局面，他指：「每年10月4日是世界動物日，「動物守護 ‧ 社區大使」計劃希望透過籌款活動，號召更多市民為守護動物出一分力。」處長更補充是次活動的另一大特色，計劃將挑戰者的總人數累積計算，以創造「最多人接力單槓懸掛」的世界紀錄。

活動當日除了有警察健體學會人員於台上教授單槓速成班，教授大家「掛你三式」，當中包括引體上升、懸掛及捲腹的小貼士；4隻「守護之星」警犬亦於現場與大家互動，不少人都表示自己第一次接觸警犬，忍不住大讚牠們可愛精靈！而全日吸引接近500名市民參加活動，令活動短短一日已經成功累積「掛住」95分鐘，籌得港幣$57,000元！

另外，兩位同樣家有狗狗，一向愛護毛孩的藝人林夏薇及周嘉洛亦有於台上參加挑戰，更分別成功懸掛30秒及捲腹10次，兩位異口同聲表示是次活動十分有意義，並希望大家都可以為毛孩出一分力！

10月14同15日「掛住你」更將會去到旺角及大埔快閃！大家記得去支持一下了！

「十月四 掛住你」慈善單槓挑戰站

日期：2023年10月14日 (星期六)

時間：下午2時至6時

地點：朗豪坊戲院外

日期：2023年10月15日 (星期日)

時間：下午2時至6時

地點：白石角海濱公園

另外更多的詳情可於「動物守護‧社區大使」計劃網站及https://www.facebook.com/HongKongPoliceForce了解更多！

（資料由大會提供）