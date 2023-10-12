美食｜韓牛原來有分等級？尖沙咀正宗「韓牛套餐」推介

有看過韓劇、韓綜都可能留意到韓牛在韓國人心目中地位崇高，當地人每次宴客，韓牛都是最得體、最高級的選擇，因為所有韓牛都經過嚴格管理同認證，具有獨特的風味，更曾被譽為「世界上最好食的肉」！想在香港都吃到最正宗的韓牛？韓國農水產食品流通公社香港支社為了慶祝肉味香濃的韓牛日誕生，與FWD House 1881內的知名高級扒房The Steak Room合作，於10月14日至11月10日期間限定推出「韓牛套餐」，以高級韓牛烹調多款菜式，讓更多人品嚐到韓牛的與眾不同！以下立即為你「韓牛大解構」！



韓牛分級制知多啲！

韓牛之所以矜貴，除了因為其油脂甘香、口感鬆化、鮮嫩多汁，油脂及牛味的絕佳平衡更是比和牛更吸引的一大賣點。不同地方出產的牛肉都有自己的評級制度，韓牛當然也不例外。韓牛的評級會以牛隻屬西冷部位的第13條肋骨切割面的脂肪分佈、肉色及脂肪顏色作指標，將其評斷為最高級別的1++，其次為 1+、1、2 及 3 級，另一個評級標準則是根據牛隻可用的肉量百分比分作 A、B、C 三級。換言之韓牛中最頂級的是1++，而1++A則是當中更為出眾的極品。

「韓牛慶典」試盡高質靚牛！10月14日至11月10日必食限定韓牛套餐！

韓牛的崛起源自2008年，韓國韓牛推廣協會將11月1日定為韓牛節，並以最新方式及系統去管理及推廣韓牛的生產及販售，慢慢做出口碑才得到今時今日的地位。

為了慶祝韓牛日，同時將韓牛的美味特點推廣給更多香港人，韓國農水產食品流通公社香港支社將在10月14日至11月10日期間，與FWD House 1881當中的知名扒房The Steak Room合作，訂製兩款「韓牛套餐」，以超值價錢讓你一次過品嚐韓牛的不同部位，吃完包你愛上肉香四溢的韓牛。

Hanwoo 1++ Promotion Set Lunch Menu/$488

韓牛套餐1：午餐三道菜$488

頭盤：韓牛1++里脊肉他他或韓牛沙律

主菜：韓牛1++西冷牛扒8安士或肉眼6安士

甜品：黑芝麻豆腐慕士

Hanwoo 1++ Promotion Set Dinner Menu/$788

韓牛套餐2：晚餐三道菜$788

頭盤：韓牛1++里脊肉他他或韓牛沙律

主菜：韓牛1++西冷牛扒10安士或肉眼8安士

甜品

Hanwoo 1++ Promotion A La Carte Menu

單點韓牛必食推介

韓牛1++里脊肉8安士 $700

韓牛1++西冷牛扒14安士 $700

韓牛1++肉眼16安士 $800

被譽為世一靚肉 邊度有得食？

今次合作舉辦韓牛慶典的The Steak Room，一直都搜羅全球最優質的牛扒，為牛肉愛好者帶來頂級的味覺享受，大廚們特地為最高級韓牛度身訂造全新菜單，價錢更非常親民，如此集一流廚藝與極品韓牛的盛宴，又點可以錯過？立即訂位，一齊投入韓牛慶典的味蕾派對。

The Steak Room

地址：尖沙咀廣東道2A號富衛1881公館主樓一樓

電話：3988 0288

網址：http://www.fwdhouse1881.com/zh-hk/the-steak-room.html

（資料及相片由客戶提供）