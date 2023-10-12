滙豐卓越理財調查：中產平均33歲賺百萬　6%於45歲成千萬富翁

網民經常於討論區為中產定義而爭論，有人指需月入5萬，亦有人指最低限度擁有一個物業才是中產。根據滙豐卓越理財最新公布的「2023新中產報告」，發現受訪者認為中產應擁有最少港幣637萬元流動資產，較去年增加8%！而中產受訪者平均33歲賺取人生第一桶金（100萬），另外普遍希望在退休前可賺取第一個1,000萬。但報告亦指出，67%表示上年度流動資產並無增長，以下立即為你解構更多有關中產的數據！



平均45歲賺一千萬 財富目標可提早實現？

為了更加了解中產的需求，滙豐卓越理財在2023年9月向超過1,000名年齡介乎24至64歲並擁有港幣100萬元以上流動資產的受訪者進行調查，受訪者認為中產平均應擁有最少港幣637萬元的流動資產，較去年港幣590萬元增加8%。

同時，中產平均33歲便賺到人生第一桶金（港幣100萬元），另外24%中產在30歲前已經賺到第一桶金。而擁有超過港幣1,000萬元流動資產的中產當中，他們平均45歲便賺到人生第一個1,000萬，其他中產則平均預計自己到62歲時才能夠實現這目標，可見其實只要有良好的財富管理，財富目標就有機會提早實現。

然而，約一半（49%）的投資者皆認為自己在財富管理方面較為保守，有約三分之二（67%）受訪者的流動資產水平與上年相比僅持平，並無增長。滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲 (Sami Abouzahr) 指：「要賺取以港幣計算的第一桶金，相信不少港人都能夠輕鬆達到這重要里程碑，但要擁有足夠財富實現各項人生遠大目標卻並不簡單。建立財富沒有既定的方程式，但從我們與客戶並肩前行的經驗得知，及早規劃、持續儲蓄、有紀律及多元化的投資才是真正的良方妙藥。為擁有不同財政目標的客戶制定投資產品及方案時，我們亦會參照這些基本原則。」

打破「富不過三代」 54%中產父母將孫仔孫女列入財富規劃中

另外研究結果亦可見，新一代中產父母都更有「遠見」，82%父母都有打算作財富傳承規劃，雖然實際只有25%開始著手規劃；其中94%父母希望將他們的財富傳承給子女，54%甚至希望將遺產傳給孫子孫女，可見不少中產均打算未雨綢繆，為家庭財政計劃做好準備。

雖然本港樓市前景轉趨黯淡，認同買樓保值的中產比上年減少逾兩成，不過中產子女贏在起跑線，每4個計劃或已經為子女置業的中產父母，就有1個會為他們於18歲或之前置業。

有做足準備的父母，子女相當幸福，而實際上為了財富可傳承至下一代，無論父母及子女都要為財富好好管理。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示:「滙豐一直聆聽及留意客戶所需。是次調查顯示，富裕人士在作其財富策劃時，越來越著重視其家庭成員的需要及財富傳承。因此，我們必須為他們帶來更多以家庭為本的服務和方案，全面照顧他們的健康保障、海外教育、跨代財富傳承等需要。」

及早規劃！滙豐卓越理財 全方位助你提前實現理財目標

不希望拿了樂悠咭還未達成目標？立即晉身滙豐卓越理財，助你捕捉理財先機，迎新禮遇總值更高達港幣48,200元*。

現即試用一站式平台Future Planner做全方位財富規劃，無論你有多少理財目標，Future Planner可以幫你靈活設定及調整目標，再按你的財富，整合不同計劃進行運算，讓你更清晰了解全盤規劃的可行性，令你可以領先一步掌握優勢，達成所想。

另外，滙豐保險亦提供各種為財富增值兼享人壽保障的保險計劃，例如滙溢保險計劃 II，助你逐步累積財富，實現長遠儲蓄目標，並享有長期人壽保障至99歲^。你更可將保單保障轉贈摰愛，富其實可過三代！

資料來源：滙豐卓越理財2023新中產報告

投資涉及風險。本資料並非及不應被視為出售建議、推銷或游說認購任何投資產品。

*優惠受條款及細則約束。

^只適用於身處香港人士。指定人壽保險計劃為滙豐人壽保險（國際）有限公司（「滙豐保險」）承保。保單持有人受滙豐保險之信貸風險影響，早期退保或會招致損失。

（資料及相片由客戶提供）