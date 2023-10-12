HoldCover 舉辦「數碼保險大獎2023」嘉許保險商兼公布三大新優惠

綜合保險平台 HoldCover 於9月中舉辦了第一屆「數碼保險大獎2023」，以表揚各大保險公司為香港保險業數碼轉型的貢獻，並邀請了來自各界的嘉賓頒發共12個獎項。此外，HoldCover 行政總監張浩倫 (Terrance Cheung) 更宣布三項專為港人而設的嶄新免費保障：2小時航班延誤保障、專為車主而設的「司機意外保障」和「墊底費保障」，惠及巿民。



積極推動香港保險業進行數碼轉型

數碼轉型是不少行業的新發展方向，而保險業亦是其中之一，例如開發智能銷售平台、完善互聯網保險業務、甚至運用AI的分析提高風險管理能力等等，每方面都能促進保險業的數碼轉型發展。有見及此，HoldCover 於9月中舉辦第一屆「數碼保險大獎2023」，表揚各大保險公司為香港保險業數碼轉型作出的貢獻。

4位重量級嘉賓頒發12項大獎

是次活動假香港康得思酒店舉行，超過20間保險公司代表出席活動，由《東張西望》主持梁敏巧擔任活動司儀，而前創新及科技局副局長鍾偉強先生、創科匯主席/數碼港創意微型基金及培育計劃評審委員林永亨先生、藝人衛詩雅小姐，以及香港資深車評家龍慶祥先生則擔任頒獎嘉賓，合共頒發12項大獎，名單如下：

私家車保險大獎

最全面私家車保險大獎：Dah Sing Insurance 大新保險

最佳電動車保險大獎：Allianz 安聯保險

最受歡迎私家車保險大獎：QBE 昆士蘭保險

最全面私家車保險大獎：Dah Sing Insurance 大新保險

最佳電動車保險大獎：Allianz 安聯保險

最受歡迎私家車保險大獎：QBE 昆士蘭保險

旅遊保險大獎

最全面旅遊保障大獎：Blue Cross 藍十字保險

最靈活旅行保險大奬：MSIG 三井住友保險

最受歡迎旅遊保險大獎：BOC Group 中銀集團保險

最全面旅遊保障大獎：Blue Cross 藍十字保險

最靈活旅行保險大奬：MSIG 三井住友保險

最受歡迎旅遊保險大獎：BOC Group 中銀集團保險

家居保險大獎

最全面家居保障大獎：Generali 忠意保險

最靈活家居保險大獎：Chubb 安達香港

最受歡迎家居保險大獎：AXA 安盛

最全面家居保障大獎：Generali 忠意保險

最靈活家居保險大獎：Chubb 安達香港

最受歡迎家居保險大獎：AXA 安盛

創新保險大獎

創新保險產品大奬：AIG 美亞保險

傑出數碼理賠大獎：QBE 昆士蘭保險

數碼轉型大獎：Bolttech 保特保險

創新保險產品大奬：AIG 美亞保險

傑出數碼理賠大獎：QBE 昆士蘭保險

數碼轉型大獎：Bolttech 保特保險

「數碼保險大獎2023」網站：https://www.holdcover.com/digital-insurance-awards-2023

HoldCover CEO 同場宣布三大全新保障 惠及全港市民

HoldCover 行政總監張浩倫 (Terrance Cheung) 於活動尾段，更宣布三項專為港人而設的嶄新免費保障：

全港首創「2小時航班延誤保障」

HoldCover 系統會自動監測航班資料，一經確認航班啟程延誤滿2小時，即自動發放HK$200補償予投保人士。只要你於 HoldCover 投保任何單次旅遊保險，即可免費獲得此額外保障！

此項保障由 HoldCover 提供，航班資訊根據由香港機場管理局提供予資料一線通的數據為準，而且投保任何保險公司均可獲得此額外保障！

參考網站：https://www.holdcover.com/promo/2hrs-flight-delay-protection

為全港逾60萬私家車車主而設 投保即獲HK$10萬「司機意外保障」

凡於 HoldCover 投保私家車保險，即獲免費額外贈送此保障。一般私家車保險只提供第三者保障，但對投保人或車主受傷則沒有賠償，HoldCover 此項「司機意外保障」正能惠及全港逾60萬登記私家車車主，提供額外高達HK$100,000意外保障額！

參考網站：https://www.holdcover.com/promo/drivers_extra_protection

市場獨有！HoldCover 為車主真墊底！投保即獲HK$1,000「墊底費保障」

每份私家車保險均有不同「墊底費」，假如有意外發生，車主透過保險報銷的時候，要先支付「墊底費」。如果駕車人士於 HoldCover 投保私家車保險，可享額外HK$1,000「墊底費保障」。投保人士因交通意外而需要向保險公司索償，當一般理賠程序完成後，HoldCover 會以回贈方式補貼HK$1,000墊底費！

參考網站：https://www.holdcover.com/promo/drivers_extra_protection

HoldCover 行政總監張浩倫 (Terrance Cheung) 宣布三項專為港人而設的嶄新免費保障。

HoldCover 至今與超過20間保險公司合作，提供涵蓋15個種類、逾1,000個保險方案，並陸續加入不同類型和緊貼市場需要的新產品，令全港市民及商戶共同受惠。如有興趣了解更多關於 HoldCover，請即瀏覽：www.holdcover.com

（資料及相片由客戶提供）