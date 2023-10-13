周生生天然美鑽鑑賞展　探索八心八箭八角星絕美光芒

Diamond源自希臘語adamas，意即「堅不可摧」，每顆天然美鑽都是獨一無二，是對愛人的承諾、對自己的肯定，其價值絕非任何人造鑽石可以取締。周生生一直以高質量的天然鑽石糅合匠心獨運的工藝技術，創造出閃爍無比的時尚鑽飾，其自家天然鑽石品牌Infini Love Diamond™ 更銳意收緊業界切割標準3EX車工標準，成就Infini Love Diamond™專屬車工標準–「3EX PLUS」。3EX PLUS比例、對稱及拋光均達到 Excellent 中的Excellent等級，以呈現清晰工整的「八心八箭八角星」，昇華天然美鑽的光芒。一眾巨星經已親臨觀塘apm商場周生生「A Passion for Brilliance」Infini Love Diamond™ 天然美鑽鑑賞展，完美演繹各款閃爍鑽飾，創造更多時尚搭配的可能性。



3EX PLUS極致車工 超越經典完美昇華

閃閃生輝的天然美鑽教人怦然心動，要追求比閃鑽更動人的光芒，唯有突破性3EX PLUS極致車工。Infini Love Diamond™ 光環系列主鑽透過專屬車工標準「3EX PLUS」，達至前所未有的精準比例、工整對稱以及極致拋光，呈現清晰無比的八心八箭八角星，「八角星」又名「八芒星」代表八種美好愛情願景，外圈以兩排美鑽交錯縈繞，呼應八角星的對稱美學，綻放火般耀眼的光芒，象徵熾熱的愛、一生不變的承諾。Infini Love Diamond™最新的光環系列包括900鉑金鑽石戒指、頸鍊、耳環、胸針、手鐲，簡約又不失高貴，適合不同場合佩戴，同時亦備有18K白紅分色黃金鑽石套鏈、耳環，為日常生活添加更多色彩與驚喜，適合造型百變的朋友。

星級示範 完美演繹動人美態

古天樂、宣萱、ANSONBEAN、Mandy Tam、張蔓莎一眾巨星亦親臨天然美鑽鑑賞展，並佩戴各系列鑽飾，令每顆動人美鑽閃上加閃！

體驗鑽飾魅力 打卡推介閃鑽隧道

想親身體驗天然美鑽的美態與及Infini Love Diamond™系列鑽飾的魅力，由即日至10月19日來到天然美鑽鑑賞展，現場更有閃鑽隧道閃住打卡，猶如置身夢幻美鑽之中，記得同另一半盡情放閃啦！

周生生「A Passion for Brilliance」Infini Love Diamond™ 天然美鑽鑑賞展

日期︰即日至10月19日

地點︰觀塘apm商場中庭

（資料及相片由客戶提供）