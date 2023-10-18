【HKSEC】社企人談共融：理解差異比同情更重要

香港作為發達城市，人均教育水平並不低，為何每每談及社會共融，卻總是給其他已發展地區比下去？本地社企界一大盛事——香港社會企業挑戰賽HKSEC現正接受報名，今年賽事以「共融社會」及「共建．共創．共構」為主題，邀請有志創辦社企的人士參賽。與此同時，主辦方亦邀請到三位本地社企人——「語橋社資」創辦人鄧慧蘭教授、「智趣伴星途」創辦人蘇詠芝教授及「Wedo Global」創辦人吳宗麟，分享他們成立社企服務受眾的體會，以及在他們眼中，如何才能達致「共融」。



隔閡源於認知差異 溝通有助促進共融

本地社企Wedo Global成立於2011年，多年來不斷培訓少數族裔帶領文化體驗，推廣不同種族的文化，促進共融，項目更於2013年HKSEC贏得我最喜愛的社企計劃全民投票冠軍，並代表香港於南韓舉辦的亞洲社會企業挑戰賽（SVCA）贏得大獎，及後晉級至於美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）舉辦的全球社會企業挑戰賽（GSVC）中獲得全球十二強之殊榮。。創辦人吳宗麟Bosco認為，能否共融其實與文化歸屬感有關，假若雙方的語言、文化，甚至對同一件事物的理解也不同，差異便會由此發生，窒礙了共融：「曾經我與一位少數族裔同事談及蘿蔔糕，可在她的腦海中，蘿蔔糕是甜點，而且是用紅蘿蔔蓉加入奶和堅果而製成的，而非我們華人常見的那一款，如果沒有深入認識和交流，我們也許不會意識到雙方認知的差異。」Bosco又指，這種差異會在無意間產生了隔閡，當其中一方越來越聽不懂另一方的說話，便會開始產生距離感，最終可能會形同陌路，所以要達致共融，必先要多花功夫互相理解，主動溝通與聆聽必不可少。

Bosco認為，沒有人會認為自己歧視他人，但每個人都可能會潛意識對特定群體存有誤解，例如曾有參加者分享，在親身接觸前誤以為包頭巾的人普遍比較保守。

多年來研究香港手語及聾童溝通發展，並成立社企「語橋社資」推廣社會手語雙語共融的鄧慧蘭教授亦同意Bosco的觀點，她又指出，共融需要雙方都以同理心出發，耐心找出溝通渠道，互相了解，才能跨越障礙。這些障礙包括對特定族群及他們的客觀情況有所誤解：「例如當聾童戴上人工耳蝸後，一般建議是不要學習手語避免妨礙口語發展，可是這對聾童日後語言認知及心理等等發展而言也可以帶來障礙。」鄧教授又表示，比起同情，大眾可能更需要學習和了解其他群體的特性所帶來的益處，在這個過程中，雙方都可以有所得着：「舉例來說，現今研究所得，手語不僅僅是聾人的語言，其他群體如老人，有其他教育特殊情況的兒童，甚至是健聽兒童，學習手語也有一定的好處。有研究指出普通幼兒早期學習手語，可以令腦部語言學習部位運作更快進入狀態，也帶動思維發展。」

鄧教授指出，隨著手語慢慢普及，更多人意識到聾人和健聽人的分別只是大家使用的語言有所不同。

談及香港在共融方面的現況，致力循多方面服務自閉症兒童的「智趣伴星途」，其創辦人蘇詠芝教授則慨嘆，香港人普遍教育水平不俗，社會共融的進程卻較其他發達地區落後，認為社會知識水平未必與共融程度掛鉤：「例如在澳洲，會稱呼自閉症為autism spectrum condition，而非如香港般採用autism spectrum disorder，原因在於當地更傾向把自閉症視為一種個人條件差異，而非疾患。」蘇教授補充，看待特定族群的方式不同，便會影響大眾對待這些族群的方式，假如將大眾定義為正常，與大眾不同就歸類為不正，定會為共融帶來極大的阻力：「或者大家應該be flexible and liberal（有彈性及開明）。」

蘇教授認為，看待不同的群體，理應用上不同的標準，不應該要求所有人都要一式一樣。

寄語晚輩 共融有賴雙向互動

今年HKSEC以「共融社會」為主題，三位前輩對有志成立社企，推動共融社會的年輕人都有寄語。Bosco認為盡可能接納不同群體、不同背景的受眾，乃至聘用他們工作，可以令機構本身有所得益，此外，Bosco又認為投入社企事業，應具有服務他人的心，除了讓受眾得益，自己和團隊也可在過程中持續獲得啟發和反思。鄧教授認為服務一定要帶有自身學習的元素，在這服務的過程中，要不忘省思。她說：「隨著社會發展，所服務的群體都會面對新的限制和需要，嘗試以不同角度了解社會問題所在，歸納種種觀察和經驗，增加自己對共融的意識，持續改進服務和調節發展方向。」而蘇教授就重申，經營社企時，切勿以扶助弱勢的心態行事：「要清楚共融並非單向，而是雙向的。」另外，她亦提醒，除了關注大眾與其他群體的共融，也可著力於不同少數群體的共融。

三位社企創辦人皆認為，促進共融，關鍵在互相了解和溝通，而非單方面的同情。

HKSEC 2023-24現正接受報名，如果你想幫助弱勢，實現大同，希望透過創立社企，以行動解決社會問題，請立即報名參加HKSEC 2023-24！你有機會獲得高達港幣30萬獎金，以作支持，為社會和世界出力。

報名連結：https://hksec.hk/user-registration-page/

截止日期：2 Nov 2023（Thu）

（資料及相片由客戶提供）