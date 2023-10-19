跨越地域和時間　香港流行文化節壓軸活動登場

由康樂及文化事務署（康文署）主辦的首屆「香港流行文化節」（文化節），由4月揭幕以來，透過不同形式讓大家感受香港多元融合的創意和魅力，不同年代的經典，讓上一代重温昔日光輝歲月，讓年輕人從新的角度認識自己的文化，讓旅客的行程添上與別不同的印記。文化節最後兩個壓軸活動即將登場，「韓國十月文化節2023:韓劇歌曲音樂會」（韓劇歌曲音樂會）和「更衣記——香港電影旗袍戲服秀」展覽（更衣記），延續文化節的精神，見證流行文化跨越地域和時間的力量。



韓劇聲影回憶 創造亞洲流行文化交流

在浩瀚的流行文化領域中，要數最「入屋」的，相信電視劇無出其右，當中的金句能成為大眾的口頭禪，主角的化妝造型、衣飾配搭更往往成為當下的潮流指標，每當原聲帶的前奏響起，劇情便會在劇迷腦內自動浮現。韓劇自2000年起席捲亞洲，熱潮一直未有減退，韓劇歌曲音樂會將會帶你重温充滿魅力的韓劇世界，韓流始祖《大長今》、《冬季戀歌》，人氣劇集《太陽的後裔》、《擁抱太陽的月亮》、《那年冬天，風在吹》及近期大熱之作《歡迎來到王之國》等劇中的經典場面將與原聲帶音樂完美結合，以電影音樂會的模式呈現於觀眾眼前。喜歡韓劇的你，還有錯過的理由嗎？

在韓劇原聲帶界最炙手可熱的歌手Sam Kim、Gaho和金那英更會親臨香港，為本地觀眾帶來精彩難忘的演出。除了三位歌手，韓國影視界的著名作曲家、弦樂編曲家兼指揮朴仁永將會指揮來自韓國的MOST 管弦樂團進行現場演奏。這支管弦樂團專門演奏劇集原聲帶音樂，團員中更不乏曾經參與過原聲帶製作的樂團及樂隊成員。

而最令人期待的是，是次音樂會將設有香港經典電影特別舞台，由本地藝人炎明熹及葉文輝（啤梨）通過特別演出，向本地影壇致敬，創造亞洲流行文化的交流機會。

演出日期：18.11.2023（六）

演出時間：下午2:30 及 晚上7:30

演出場地：香港文化中心音樂廳

免費入場（必須預先登記）

即日起經Art-mate網上登記，額滿即止

登記連結：https://art-mate.net/doc/70294

主辦機構：大韓民國駐香港總領事館，駐香港韓國文化院

查詢：performance@kcchk.kr

詳情：https://www.pcf.gov.hk/tc/festiveKorea2023.html

演出：

透過旗袍 細說電影與潮流的故事

前《VOGUE》雜誌總編輯黛安娜‧佛里蘭 (Diana Vreland) 曾經說過：「文學中貫穿了時尚的方方面面。」是次由香港電影資料館主辦的「更衣記——香港電影旗袍戲服秀」展覽，正正取名自張愛玲描述中國時裝潮流演變的散文集《更衣記》，以香港電影旗袍戲服作主題，延續2017年「穿‧越‧時代：旗袍篇」展覽，更邀請到曾任電影服裝設計師、造型設計師及美術指導的張西美（Edith）擔任顧問一職，由展品的篩選、展示、襯托都一絲不苟，Edith 指，「旗袍作為戲服，在電影中的功能並非只是展現女性美好的身段，而是透過戲服帶出故事背景，突出角色性格，我們在展覽中想呈現的是衫與人的關係。」

「更衣記」展覽將以別出心裁的方式展出三十多套橫跨不同時代的旗袍戲服，配合相關電影片段，讓參觀者對旗袍戲服有更深入的了解。香港電影資料館更會安排星級專家導賞團，讓參加者一探服裝指導、演員、導演之間的互動和所思所想，重構電影製作的準備過程，來一趟時間旅行。

精選展品率先睇：

免費入場（無須登記）

展覽場地：

香港電影資料館展覽廳（香港西灣河鯉景道50號）

展覽日期：

2023年11月3日至2024年5月5日

逢星期二休館（公眾假期除外）

星期一、三至日：上午10時至晚上8時

聖誕前夕及農曆新年除夕：上午10時至下午5時

查詢: 2739 2139

詳情：https://www.pcf.gov.hk/tc/cinderellaandherqipao.html

除了帶來精彩活動，香港流行文化節更會在Instagram分享流行文化背後的小故事和冷知識，對流行文化有興趣嘅你唔好錯過，立即追蹤 @hk_pop_culture_festival

（資料及相片由客戶提供）