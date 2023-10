美國加州州長出席港大講座　避談中美關係：無議題比氣候變化重要

中美關係緊張之際,被視為拜登(Joe Biden)總統之位繼任大熱門的56歲州州長紐瑟姆(Gavin Newsom,又譯紐森)展開訪問中國之旅,首站為香港。他今日(23日)在香港大學與副校長宮鵬展開爐邊對話,討論氣候議題,現場坐無虛席,惟長達一小時的會談中,紐瑟姆並無提及任何與中美關係相關議題。



記者追問有關中美關係及人權問題會否影響兩國氣候合作時,紐瑟姆未有正面回應,僅稱沒有比氣候變化更重要的議題,又稱數十年前已與中國建立正式的夥伴關係(partnership)。



近日港大校政風波主角、港大校長張翔到場歡迎紐瑟姆到訪,與他握手。前律政司司長梁愛詩亦坐在第一排。



追訪紐瑟姆訪華行程外國媒體到場

紐瑟姆今日展開華之行,商討氣候議題及合作事宜,首站到達香港,下午在香港大學與港大副校長(學術發展)、港大氣候及碳中和研究中心總監宮鵬展開爐邊對話。現場所見,講堂坐無虛席,除本地媒體外,亦有大量追訪紐瑟姆訪華行程的外國媒體,更有不少學生及學者到場。

紐瑟姆在會談後,記者追問有關中美關係、以及兩國就人權爭議事件會否影響氣候合作時,他並無正面回應,僅稱現時沒有比氣候變化更重要的議題,又稱數十年前已與中國建立正式的夥伴關係,會陸續與中國領導人會面,從在港大推動低碳合作開始,推進更卓越的夥伴關係。港大宣布會成立論壇與加州方探討氣候議題,促進三藩市及大灣區之間相關政策推動,以及調查研究成果等。

指氣候變化問題非單一政黨的事

他在會上分享加州有關2035年起會禁售燃油汽車,以及推動創科等成果及經驗。他提到在加州一些地區,有孩子在發燒、窒息,即是不相信氣候變化,也必須相信親眼所見的加州,過去加州山城天堂鎮火災,也令格林維爾(Greenville)等從地圖上抹去,強調氣候變化問題非民主黨或是共和黨的事情。

加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)(右)訪華首站到香港,往港大出席爐邊會談討論氣候議題。(夏家朗攝)

稱感謝英國脫勾引來全場大笑

加州擁有創科重地矽谷,提到香港發展創科,他說:「我給香港的信息,是合作的力量(message to Hong Kong is the power of partnership)」,指創科始終要靠人,稱加州有27%人口在外國出生,是一個以少數族裔為多數的州,也是世界上最多元化的民主地方,「人們從世界各地來加州尋求財富和新的開始,是因為他們覺得被看見、被包容及被聽到。(That's where people feel included and seen and heard)」

紐瑟姆幽默發言不時引起觀眾笑聲及鼓掌,他開場時提到加州已成為世界第五大經濟體系,笑言「感謝英國脫勾及英國。(Thanks to Brexit and the UK)」,引來全場大笑。

外交部副特派員:中美關係出現回暖跡象

外交部駐港公署副特派員李永勝有到場致辭,提及如何處理中美兩國關係是中心問題,又指過去一個月在兩國領導人帶領下,中美關係出現回暖跡象(China-US relations have shown positive signs of rebounding and igniting),並指在健康議題與美國立場比較一致,相信可與美國共同努力,探索新時代下兩國相處的正確道路(a right way for the two countries to get along with each other in the new era.)。

前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩也成座上客,坐在第一排細聽紐瑟姆分享,她離開時稱是感興趣而到場,並指不想多作分享。近日捲入港大校政風波的港大校長張翔亦到場,逐一與紐瑟姆及其隨團成員握手、擁抱,並與梁愛詩握手,更不時與現場觀眾揮手。

紐瑟姆被視為拜登總統之位繼任人 將到訪內地四市

56歲紐瑟姆為民主黨內政治新星,被視為繼任拜登總統之位的大熱門人選。加州州長辦公室早前強調,紐瑟姆今行會聚焦在氣候政策,包括討論發展高鐵、電動車、風力發電等項目,輔之以經濟合作、旅遊業和文化交流等,表明並非搞外交事務。

紐瑟姆離開香港後,會到訪廣東、北京、江蘇和上海,將與國家和地方高層官員會面,料會簽署一系列與氣候合作有關的諒解備忘錄,並會參觀美國電動車製造商Tesla在上海的車廠等,行程為期一星期。

中國外交部發言人毛寧早前表示,歡迎紐瑟姆率團訪華,並希望可取得積極成果,促進雙方交流和合作。