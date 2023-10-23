美國加州州長出席港大講座　避談中美關係：無議題比氣候變化重要

中美關係緊張之際，被視為拜登（Joe Biden）總統之位繼任大熱門的56歲州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）展開訪問中國之旅，首站為香港。他今日（23日）在香港大學與副校長宮鵬展開爐邊對話，討論氣候議題，現場坐無虛席，惟長達一小時的會談中，紐瑟姆並無提及任何與中美關係相關議題。



記者追問有關中美關係及人權問題會否影響兩國氣候合作時，紐瑟姆未有正面回應，僅稱沒有比氣候變化更重要的議題，又稱數十年前已與中國建立正式的夥伴關係（partnership）。



近日港大校政風波主角、港大校長張翔到場歡迎紐瑟姆到訪，與他握手。前律政司司長梁愛詩亦坐在第一排。



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追訪紐瑟姆訪華行程外國媒體到場

紐瑟姆今日展開華之行，商討氣候議題及合作事宜，首站到達香港，下午在香港大學與港大副校長（學術發展）、港大氣候及碳中和研究中心總監宮鵬展開爐邊對話。現場所見，講堂坐無虛席，除本地媒體外，亦有大量追訪紐瑟姆訪華行程的外國媒體，更有不少學生及學者到場。

紐瑟姆在會談後，記者追問有關中美關係、以及兩國就人權爭議事件會否影響氣候合作時，他並無正面回應，僅稱現時沒有比氣候變化更重要的議題，又稱數十年前已與中國建立正式的夥伴關係，會陸續與中國領導人會面，從在港大推動低碳合作開始，推進更卓越的夥伴關係。港大宣布會成立論壇與加州方探討氣候議題，促進三藩市及大灣區之間相關政策推動，以及調查研究成果等。

指氣候變化問題非單一政黨的事

他在會上分享加州有關2035年起會禁售燃油汽車，以及推動創科等成果及經驗。他提到在加州一些地區，有孩子在發燒、窒息，即是不相信氣候變化，也必須相信親眼所見的加州，過去加州山城天堂鎮火災，也令格林維爾（Greenville）等從地圖上抹去，強調氣候變化問題非民主黨或是共和黨的事情。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）（右）訪華首站到香港，往港大出席爐邊會談討論氣候議題。（夏家朗攝）

稱感謝英國脫勾引來全場大笑

加州擁有創科重地矽谷，提到香港發展創科，他說：「我給香港的信息，是合作的力量（message to Hong Kong is the power of partnership）」，指創科始終要靠人，稱加州有27%人口在外國出生，是一個以少數族裔為多數的州，也是世界上最多元化的民主地方，「人們從世界各地來加州尋求財富和新的開始，是因為他們覺得被看見、被包容及被聽到。（That's where people feel included and seen and heard）」

紐瑟姆幽默發言不時引起觀眾笑聲及鼓掌，他開場時提到加州已成為世界第五大經濟體系，笑言「感謝英國脫勾及英國。（Thanks to Brexit and the UK）」，引來全場大笑。

外交部副特派員：中美關係出現回暖跡象

外交部駐港公署副特派員李永勝有到場致辭，提及如何處理中美兩國關係是中心問題，又指過去一個月在兩國領導人帶領下，中美關係出現回暖跡象（China-US relations have shown positive signs of rebounding and igniting），並指在健康議題與美國立場比較一致，相信可與美國共同努力，探索新時代下兩國相處的正確道路（a right way for the two countries to get along with each other in the new era.）。

前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩也成座上客，坐在第一排細聽紐瑟姆分享，她離開時稱是感興趣而到場，並指不想多作分享。近日捲入港大校政風波的港大校長張翔亦到場，逐一與紐瑟姆及其隨團成員握手、擁抱，並與梁愛詩握手，更不時與現場觀眾揮手。

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紐瑟姆被視為拜登總統之位繼任人 將到訪內地四市

56歲紐瑟姆為民主黨內政治新星，被視為繼任拜登總統之位的大熱門人選。加州州長辦公室早前強調，紐瑟姆今行會聚焦在氣候政策，包括討論發展高鐵、電動車、風力發電等項目，輔之以經濟合作、旅遊業和文化交流等，表明並非搞外交事務。

紐瑟姆離開香港後，會到訪廣東、北京、江蘇和上海，將與國家和地方高層官員會面，料會簽署一系列與氣候合作有關的諒解備忘錄，並會參觀美國電動車製造商Tesla在上海的車廠等，行程為期一星期。

中國外交部發言人毛寧早前表示，歡迎紐瑟姆率團訪華，並希望可取得積極成果，促進雙方交流和合作。