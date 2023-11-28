將軍澳創新園DT Hub成數碼產業基地　全方位支援初創業務發展

踏入數碼轉型時代，數碼化已成為各行各業現今發展不可或缺的元素。香港科技園公司（科技園公司）在2021年將三個工業邨重新定位為「創新園」，其中將軍澳創新園的數據技術中心（DT Hub），成為以數據主導的業務和科技企業的新基地。4間園區公司的代表分享業務如何受益於DT Hub的基礎設施以及科學園提供的支援。

攝影：歐嘉樂



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促進協同效應 驅動智能酒店解決方案發展

藍點子（Blue Pin）團隊集結學術界、資訊科技界和酒店業等專業人士，提供一系列智能酒店解決方案，例如利用客服機械人（GSR）及GSR手提電腦，為酒店客戶辦理入住房間、即場付款、提取匙卡等服務，是本港首個客服機械人智能酒店解決方案的公司。同時推出智慧酒店文檔管理系統（SHDMS），以數碼方式簡化營運，實現無紙化。現時約30間酒店、共2萬間客房正使用其方案。公司客戶遍及香港、馬來西亞、新加坡和澳洲，下一步將拓展內地與澳門市場，同時正計劃為酒店客戶提供電子商務方案，進一步以創新科技促進業界發展。Blue Pin聯合創辦人及行政總裁梁仲明博士指，團隊對科學園具歸屬感，由科學園進駐DT Hub繼續擴展，期望能與不同園區公司，合作構思新產品。

Blue Pin聯合創辦人及行政總裁梁仲明博士指，公司專注於軟件開發，硬件部分則透過科學園的網絡促成與第三方公司的合作。

高性價比配套 助年輕AI初創團隊穩步上揚

全港首個語音辨識平台Subanana由集智坊（datax.io）研發，充滿活力的年輕團隊透過AI技術轉化為商業解決方案，旨在為本地企業和機構提高效率並創造新的商業價值。Datax客戶總監馮兆軒稱，業務主要分為3部分，分別是多語言自動語音識別服務、將文字檔電子化的OCR方案與有助探測鼠患的熱能物件偵測技術。「Datax正為不少政府部門提供服務，當中全靠科技園公司穿針引線，提供各種宣傳平台，大大推動業務發展。」他又指，DT Hub提供高性價比的配套，如充裕空間、高度可靠數據傳輸、穩定電力供應等，有助團隊繼續研發更多與時並進的優質產品。

Datax客戶總監馮兆軒稱，全靠科技園公司穿針引線，大大增加公司曝光率。

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高端數據基建支援 智能水耕理念成功落地

水耕細作（Farmacy HK）將農場帶入城市，引入「全環控智能移動水耕種植機」（Smart Mobile Farm），讓都市人可自給自足，享受到新鮮食材。技術關鍵在於其中央監控系統，可以全面分析和控制每座種植機內的環境數據。透過雲端科技，水耕細作能夠遠距離監控不同國家或城市的智能水耕系統。這項新技術是首屆「城市創科大挑戰」優勝方案之一，水耕細作聯合創辦人兼首席賦能官麥嘉晉指，團隊透過比賽獲得資金支持，進一步將智能農業技術，由商場、超市丶餐廳與酒店等，擴展至城市的大小角落，加上DT Hub的高端數據基建對支援數據研究及系統穩定性扮演著非常重要的角色，對公司增長非常有幫助。水耕細作將於今年11月打入澳洲墨爾本市場，同時尋求在中東等其他地區的發展機會。

水耕細作Farmacy HK聯合創辦人兼首席賦能官麥嘉晉分享，DT Hub的高端數據基建對支援數據研究及系統穩定性扮演著非常重要的角色。

成熟創科生態圈 拓展海外物流市場

Spaceship打造全球物流和供應鏈智能管理系統，為全球企業和電子商務用戶創造無縫和流暢的物流體驗。為滿足不同電子商務用戶的物流需求，團隊不斷提升服務，包括自動化系統、智慧物流預測以及更多的人工智能應用。現時大約有5,000名商業客戶正使用Spaceship解決日常物流問題。Spaceship行政總裁及聯合創辦人林煥枝分享，DT Hub匯聚了眾多以數據主導的企業，構成一個理想的生態圈，有效發揮更大協同效應，創造更多機遇。他續指，未來一兩年內有望將業務擴展至東南亞、日本與新加坡市場等地，同時正觀察科學園於落馬洲河套地區的發展，積極開拓新市場。

Spaceship兩位聯合創辦人黃錦熙（左）與林煥枝（右）指出，公司成立時只有5名員工，現時數量已急速發展成50多人。

高端配置助力香港實現數碼經濟價值

香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士表示，DT Hub是支援行業數碼轉型、促進經濟多元化發展的重點項目。回顧DT Hub選址將軍澳，主因在於數碼基建及網絡連接上的優勢，有利加速大數據分析。「科技園公司透過創新製造的理念，一直支持科技企業從研發到生產，致力促進數碼經濟發展，推動香港走向智慧未來。」DT Hub擁有世界級電力基建，雙供電點支援高度可靠的數據傳輸；高端數據基建而且鄰近將軍澳創新園數據中心群，能支援資訊科技業的數據研究。加上接軌先進製造業中心的一站式先進製造基地及亞洲首項智能物流服務，有效推動整個創科生態鏈的發展，成為香港邁進數碼時代的一大助力。

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