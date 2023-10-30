明星熱捧！法國政府頒發執業廚師資格 在港修讀法國IDE專業文憑

你是否曾聽過那些為了追求廚藝夢想而遠赴法國的故事？那份對初心的堅持總是令人動容。但現在，你無需放棄香港的一切，就能實現追夢之旅！由煤氣烹飪中心聯同Disciples Escoffier 法國廚師會合辦的烹飪文憑課程，畢業後將獲得法國政府認證的執業廚師資格。這個課程不僅受到大眾的熱烈歡迎，更成為眾多名人明星必修的廚藝課程！對於生活繁忙的香港人來說，這無疑是追求專業法國廚藝的最佳途徑！現在就跨越界限，開啟你的廚藝之旅吧！



點燃你的烹飪熱情！法國專業廚藝課程現已登陸香港，名人明星成功蛻變成大廚！

想學習真正正宗的法國烹飪技巧，但卻無法遠赴他鄉進修？現在不用擔心！煤氣烹飪中心聯同享譽全球的Disciples Escoffier法國廚師會攜手合作，在香港開辦了一系列完整而精心設計的傳統法國專業烹飪文憑課程！「法國烹飪藝術文憑課程」、「法國糕餅藝術文憑課程」以及「法國烘焙藝術文憑課程」等等，無論你對哪個領域感興趣，煤氣烹飪中心都能滿足你的需求！

無論你是對烹飪充滿熱情的初學者，還是希望提升自己廚藝技巧的專業廚師，這些課程都將成為你實現夢想的關鍵。

矚目明星齊聚！香港最多名人明星報讀的烹飪文憑課程

自2014年開始，梁詠琪、劉心悠、梁祖堯、苟芸慧、陳貝兒、陳曉樺、汪圓圓、陸漢洋、谷祖琳、莫家嘉、泰山、黃亞保等超過十位知名明星紛紛報讀，你也能成為他們中的一員！這股名人熱潮讓煤氣烹飪中心的烹飪文憑課程成為城中最受歡迎的選擇之一。

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通過考核可成法國執業廚師

不得不提的是，原來在法國以個別專長執業必須通過相關考試，連廚師也不例外，而煤氣烹飪中心與Disciples Escoffier法國廚師會開辦的專業烹飪文憑課程，正正切合有關方面的需要。修畢課程的學員可獲法國廚師會頒發「法國Disciples Escoffier文憑證書」及法國教育部頒發的「法國廚藝訓練證書」，並具備在法國開設法國餐廳或當執業廚師的資格。

三大藝術文憑課程 煤氣烹飪中心設備完善

煤氣烹飪中心的課程將在設備完善的煤氣烹飪中心進行，讓學員可以輕鬆在香港學習，掌握全面的廚藝技巧。首先，煤氣烹飪中心擁有「法國烹飪藝術文憑課程」，在這540小時的課程中，你將學習刀具和食材的運用、法國菜的烹調理念和技巧，以及擺盤設計等多方面的知識。這將讓你成為一位熟練的法國廚師。

另外，煤氣烹飪中心還提供全長504小時的「法國糕餅藝術文憑課程」，這個課程將為你提供傳統和現代法國糕點的全面培訓，包括petits fours、millefeuille、ga^teaux de voyage等。這將擴闊你的視野，提升你的創造力，讓你能夠製作出高水準的糕餅。

最後，煤氣烹飪中心還有「法國烘焙藝術文憑課程」，從基礎的法國麵包知識到傳統和現代麵包製作技巧，這個課程涵蓋了各個方面。你將學習麵包的製作技巧，並了解咖啡廳的商業營運知識，這將為你的職業發展打下堅實的基礎。

無論你是對烹飪藝術充滿熱情，還是希望進一步提升自己的專業技能，煤氣烹飪中心的課程將為你提供豐富的學習機會。快來加入煤氣烹飪中心的藝術文憑課程，成為一位傑出的廚藝大師吧！

透過「法國烹飪藝術文憑課程」，學員學習食材運用、烹調、擺盤等技巧，親手創作出法式美食。

「法國糕餅藝術文憑課程」的學員作品，由味道以至賣相，都充滿濃厚法式風味。

面授課程 星級大廚因材施教

課程聘請米芝蓮或其他星級餐廳的法國大廚以英語教授，同時會因應學員的進度和天賦因材施教，助學員全面發揮潛能。另外，考慮到不少學員乃在職人士，「法國烹飪藝術文憑課程」及「法國糕餅藝術文憑課程」均設有日間和夜間課堂可供選擇。

米芝蓮星級餐廳實習 累積經驗

此外，學員更有機會獲Disciples Escoffier法國廚師會安排到米芝蓮星級餐廳實習，近距離向米芝蓮大廚「偷師」，並學習如何管理一間餐廳，透過累積實戰經驗，為日後轉戰飲食業作準備。

如想了解更多課程資訊，可參與法國Disciples Escoffier

專業烹飪文憑課程簡介會：

「法國烹飪藝術文憑」

日期︰11月7日（星期二）

時間：下午3時至5時 或 晚上7時至9時

課程查詢及報名：2576 1535 / 6928 5359 （辦公時間由上午9時至晚上7時）

參加免費簡介會： https://bit.ly/3QxKoUZ

「法國糕餅藝術文憑」及「法國烘焙藝術文憑課程」

日期︰11月2日（星期四）

時間︰下午3時至5時 或 晚上7時至9時

課程查詢及報名：2576 1535 / 6928 5359（辦公時間由上午9時至晚上7時）

參加免費簡介會：https://bit.ly/3Qg4ku2

煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）

電郵：towngas.cooking@towngas.com

課程內容可瀏覽相關網站：http://escoffier.towngascooking.com

(資料及相片由客戶提供)