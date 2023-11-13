交通銀行(香港)「通達理財服務」全方位財富管理服務

交通銀行(香港)有限公司（下稱「交通銀行(香港)」）向來以「通達理財服務」為客戶提供全方位的財富管理服務，為高端客戶度身設計貴賓理財服務，更設有「通達理財中心」，除了為客戶提供個性化的個人理財服務，更為客戶提供綜合性的專業銀行服務，讓客戶尊享全方位的跨境綜合財富管理服務。



與客戶並肩同行 齊創豐盛未來

交通銀行(香港)「通達理財服務」是客戶專業的理財夥伴，為客戶提供全方位的財富管理服務，秉承「通達理財，成就未來」的品牌理念，拓展多元化的專業個人理財服務，營造親切優越的理財環境，一路與客戶並肩同行，為客戶不同人生階段，締造更多價值，齊創豐盛未來。

一對叢林鳥均呈昂首向上姿態，寓意「通達理財服務」將與客戶並肩同行，展開豐裕生活的美麗畫卷。

「通達理財服務」的品牌設計為「一對叢林鳥」，位處較上方口銜果實者為客戶，較下方者為「通達理財服務」，寓意伴隨客戶，為客戶度身訂造尊貴而舒適的環境，讓客戶盡享豐盛果實。至於一對叢林鳥均呈昂首向上姿態，寓意「通達理財服務」將與客戶一起成就生活的美好未來，展開豐裕生活的美麗畫卷，充分表達出「通達理財服務」中「關懷、伙伴及雙贏」的核心價值。

意筆國畫 畫出「豐盛人生」

「通達理財服務」以一系列意筆國畫，分別以「建家」、「哺育」、「成長」及「豐盛人生」為主題，寓意「通達理財服務」全方位的理財服務，與客戶在人生路上並肩同行，照顧客戶人生每一個階段，助其成就豐裕而精彩的生活。

專業團隊提供全方位理財服務

交通銀行(香港)設立「通達理財中心」，旨在為理財客戶提供舒適的私人環境，於專屬的理財專櫃輕鬆享用快捷的銀行服務。同時，專職服務經理亦會透過專業財務策劃平台，提供完善的理財服務，包括個人金融、投資策劃、資產融資、保險、家族資產信託等。

交通銀行(香港)為高端客戶度身設計貴賓理財服務，於策略性網點設立「通達理財中心」，全面照顧客戶的財富管理需要。

跨境綜合財富管理服務 理財貫通兩地

「通達理財服務」實現中國內地和香港地區交通銀行理財品牌的互通，讓客戶在兩地均可享受當地的尊貴服務。客戶在綁定內地借記卡賬號後，可以透過流動電話和網上銀行查詢內地及香港的賬戶餘額及交易紀錄，以及轉賬至交通銀行內地分行的同名儲蓄賬戶等，不受時間、地域限制，靈活調配日常跨境資金。客戶更可同時關注微信公眾號「交銀香港」，收取存款戶口交易通知。

隨着兩地居民跨境投資的需求日益增長，交通銀行(香港)與交通銀行廣東省及深圳分行合作，於2021年成為首批推出「跨境理財通」服務的試點銀行，協助兩地合資格居民便捷地進行跨境資產配置。此外，為滿足港澳居民於內地城市置業的資金調配需要，交通銀行(香港)提供「房達通」內地物業貸款服務，為客戶提供跨境貸款服務，靈活配合尊貴客戶跨境理財及資產配置需要。

客戶可以憑「通達理財服務」雙幣卡，於港澳及內地三地的全線網點及「銀聯」自動櫃員機處理港幣及人民幣現金提款、查詢結餘及購物消費。早前交通銀行(香港)與銀聯國際攜手豁免港澳跨ATM網絡提款手續費，是香港首家向所有持卡人豁免自動櫃員機「ATM」跨網絡提款手續費的發卡行，推動實現香港ATM網絡間的「零手續費」互聯互通，提升普及金融水準。

交通銀行(香港)未來將不斷通過業務及技術創新，積極拓展多元化的專業個人理財服務，提供更多的金融產品、更好的客戶體驗和更優質的服務，締造親切優越的理財環境，讓客戶享受創新科技帶來的嶄新價值，與客戶攜手展開豐裕生活的美麗畫卷，助其達成致富理想，成就豐盛未來。

上述服務及優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱相關宣傳品或向交通銀行(香港)有限公司職員查詢。

提示：借定唔借？還得到先好借！

（資料及相片由客戶提供）