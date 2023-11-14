及早規劃子女教育基金　海外升學必備多元貨幣轉換保障

為人父母，當然想好好培育子女成材。面對競爭激烈的社會，愈來愈多家長安排子女往海外升學，藉此擴闊國際視野、培養獨立能力，為未來發展打好良好基礎。然而留學開支龐大，要達成讓子女留學的目標，父母需要有長遠的財務安排配合。要為將來的教育開支做好準備，精明父母最需要一份靈活彈性的保障計劃，透過將儲蓄保險的保單價值轉換成其他貨幣保單，有助滿足子女未來留學的學費或生活開支需要。



隨着子女選擇不同的升學國家或不同的院校課程，所需的升學開支都會有所不同。現時坊間亦有多種多元貨幣儲蓄保險計劃，提供多種保單貨幣選擇，亦容許日後轉換至其他貨幣，靈活應對未來需要。

就如新手父母施先生與妻子喜迎新生命的誕生，決定以每年保費5,000美元，投保Sun Life永明的永越多元貨幣計劃（12年繳），藉以準備初生女兒未來的教育基金與規劃財富傳承。

靈活轉換外幣 輕鬆應付未來需要

父母總會將最好的留給子女，施先生亦不例外。永越多元貨幣計劃具備貨幣轉換選項¹，可輕鬆轉換4種保單貨幣包括美元、加元、人民幣及英鎊，全面配合未來計劃。永越多元貨幣計劃同時提供多種保單選項配合，當中包括保單分拆選項²，讓保單主權人及早分配保單價值作財富承傳，將財富無縫傳承給指定親人。

假設施先生投保15年後，當15歲的女兒準備前往英國繼續升學，施先生可選擇把保單分拆，將其中一份保單的受保人轉為女兒，並轉換保單貨幣為英鎊，令女兒於升學路上省卻不少財務工夫。

財富穩定增值 世代相傳

永越多元貨幣計劃提供提取選項，保單主權人可選擇提取累積歸原紅利（如有）的全部或部分現金價值³，配合家庭生活所需，享有足夠的財務彈性。為了支付女兒於16至22歲的學費和生活費，施先生從第16年完結到第22年完結期間，每年可從分拆給女兒的保單中提取英鎊5,000⁴。到第22保單年度年完結時，將已提取英鎊35,000。

而施先生的女兒畢業後決定留在英國，因此，他決定更換保單主權人，將分拆保單的擁有權送給女兒作為禮物。一份保單齊集增值財富、儲蓄與財富傳承於一身，自然能配合人生不同階段所需。

如成功投保永越多元貨幣計劃，並符合指定首年年度化保費要求，可享高達首年年度化保費86%保費回贈！保費回贈受條款及細則約束。詳情請參閱Sun Life永明網站：https://sunlife.co/8fg8

重要事項：

上述例子只供說明用途。計劃受條款及細則約束。有關產品特點包括風險詳情及不受保項目，請參閱有關推銷刊物及保單文件樣本。上述產品比較僅作參考。如本文與保單文件內容不符，則以保單文件為準。本文旨在香港派發，並不能詮釋為在香港境外提呈銷售、游說購買或提供任何香港永明金融有限公司 （於百慕達註冊成立之有限責任公司）的產品。有關釋義和完整的條款及細則的詳情，請參閱保單文件樣本。我們將應您要求提供相關文件。

註︰

¹. 每個保單年度內只可申請貨幣轉換選項1次。當貨幣轉換獲得批准，轉換貨幣後之新保單的保單年度、保單期滿日、保單主權人及受保人等將與轉換貨幣前之保單相同及轉換貨幣後之保單不設冷靜期。轉換貨幣後之保單的名義金額不可少於Sun Life永明屆時生效的行政規則所要求之最低金額。當貨幣轉換申請獲得批准和完成，便不可撤回或更改。貨幣轉換選項須符合公司全權酌情決定及批准，並符合保單文件中規定的條件。

². 每個保單年度內只可申請保單分拆選項1次。當保單分拆獲得批准，分拆之保單的保單年度、保單期滿日、保單主權人及受保人等將與原有保單相同及保單分拆不設冷靜期。分拆之保單的名義金額不可少於Sun Life永明屆時生效的行政規則所要求之最低金額。當保單分拆申請獲得批准和完成，便不可撤回或更改。

³. 現金提取款項的上下限額受屆時行政規則所約束。提取款項後的名義金額須受屆時行政規則所定的相應保費繳付期之最低名義金額要求所限制；惟於第5個保單年度（適用於2年繳保單）／相關保費繳付期（適用於6年繳／12年繳／18年繳保單）完結後， 餘下的名義金額不可少於最低金額美元500／加元600／英鎊350／人民幣3,500。

⁴. 任何超過累積歸原紅利的現金價值的餘額的提取金額將從保證現金價值及終期紅利的現金價值中扣除，此舉會令保單之名義金額減少，並被視為部分退保並將降低保單的長遠價值。

（資料由客戶提供）