建行(亞洲)冠名贊助「2023中國網巡賽香港公開賽」11月開打！

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(建行(亞洲))一向致力履行企業公民責任，而今年建行(亞洲)就決定將國家級網球賽事「中國網球巡迴賽」首次帶到香港，冠名贊助「2023中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽」。賽事將於11月19至26日假香港維多利亞公園網球場舉行，建行(亞洲)副董事長及行長張駿先生冀望能透過舉辦此賽事，推動香港發展可持續的大型體育盛事，促進內地和香港在體育發展上的交流。



「中國網巡賽」最高級別賽事落戶香港

「2023中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽」是中國網巡賽首度於香港舉辦分站，而且更是賽事當中最高級別的CTA1000系列。由11月19至26日，將會有超過120位來自全國各地的網球好手雲集於香港維多利亞公園，包括男子球手特日格樂、崔傑、李喆、王楚康；女子球手任鈺菲、鄭嫵雙、王美玲等中國網球名將悉數登場，香港選手胡可澄更是首次參賽，爭奪男單、女單、男雙和女雙四個組別的冠軍，勢必掀起全城網球熱潮。想一睹諸位球手的英姿，就要記得購票入場觀戰！

「香港公開賽」成全港首個國家級綠色體育賽事

建行(亞洲)一直全力履行企業公民責任，作爲一家服務香港逾百年的銀行，與香港並肩成長，在推廣香港體育事務更是不遺餘力，包括贊助國際龍舟賽事等。今次建行(亞洲)將國家級賽事「中國網球巡迴賽」帶到香港，副董事長及行長張駿先生表示：「本行一直致力於推動國家及香港本土體育事業發展， 我們希望藉此機會，促進內地與香港在體育發展上的交流，進一步增強香港市民對中國體育發展的認識。我們相信此項體育盛事將有助於推進兩地『體育+旅遊+文化』的跨界融合，以金融之力助力香港文體發展開啓新篇章。」

建行(亞洲)副董事長及行長張駿先生表示全力支持舉辦中國網球巡迴賽香港站。

另外，今次賽事是香港首個國家級綠色體育賽事，會方根據本地環保團體綠惜地球推行的《綠惜盛事》指引，將在活動期間實行一系列的環保措施，包括減少使用即棄產品、重用球拍、減少碳足跡和回收可用物資等等，以減塑、低碳和友善環境為目標。

「2023 中國網球巡迴賽建行( 亞洲) 香港公開賽」籌委會成員合照。

建行(亞洲)致力推動綠色金融發展

除了將今次賽事打造成綠色體育賽事外，建行(亞洲)亦在綠色金融方面推動環保可持續發展，例如將可持續發展表現與貸款掛鈎，促進和幫助各公司客戶實現綠色環保建設之發展理念。

此外，環境、社會和公司治理（ESG）是近年不同企業的重點發展方向，亦是投資的熱門主題。有見及此，建行(亞洲)上年亦設立ESG投資專頁，並夥拍晨星（Morningstar）推出「晨星ESG評級」，成為全港首間可於網上基金搜尋平台提供「晨星 ESG 評級」的零售銀行。藉著不同的綠色金融方案，建行(亞洲)希望幫助更多企業進行可持續發展項目，持續推動企業綠色轉型。

今次中國網巡賽香港公開賽是建行(亞洲)首度融合環保元素和推動運動發展，再加上一眾國家頂級網球手的連場激鬥，大家記得把握機會購票入場感受一番！如有興趣了解建行(亞洲)更多，請即瀏覽：http://www.asia.ccb.com/

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