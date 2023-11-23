大帽山邊影婚紗相邊放煙火疑違法　拍片行山友驚呼：走唔切死人㗎

環保團體「綠惜地球」在Facebook上載一條由行山市民拍攝及提供的短片，指本周初在大帽山行山時遇到有人在拍攝婚紗相，而懷疑為營造氣氛及效果，有人疑手持點燃了的煙火，拍片的行山友與同伴即時大呼：「小心山火喎.....好危險㗎......睇住火燭喎.....走唔切死人㗎喎。」



綠惜地球形容點燃煙火者既無知又自私，除了在香港未經許可燃放煙花/煙火屬違法外，相關人士亦完全漠視近日天氣乾燥、現場長滿長草，火舌好容易會引起山火。



綠惜地球呼籲各新人同攝影師在郊野取景要保護大自然，勿因一幅相而破壞環境，令其他新人同山友失去靚景。就懷疑有人在大帽山點燃煙火一事，《香港01》正向漁護署查詢。



環保團體「綠惜地球」在Facebook上載一條短片，指本周初有行山人士在大帽山行山時遇到有人拍攝婚紗相，期間有人疑手持點燃了的煙火。（「綠惜地球」Facebook）

綠惜地球今日在上載長約42秒的片段，見到有人在拍攝婚紗相，而拍攝團隊有成員在「新人」背後燃放手持煙火，期間，有行山人士向他們高呼：「小心山火喎.....好危險㗎......睇住火燭喎.....走唔切死人㗎喎。」不過，拍攝方未獲理會，行山人士於是隨後說：「叫漁農（護）署嚟先得。」

綠惜地球指，根據《郊野公園及特別地區規例》（香港法例第208A章），任何人在非指定燒烤地點或露營地點生火或用火，亦屬違法，最高可處罰5,000元及監禁一年；而根據《簡易程序治罪條例》（第228章），任何人如肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁三個月及罰款2,000元。