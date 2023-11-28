交通銀行(香港)「通達理財服務」與客戶並肩同行　成就人生夢想

交通銀行(香港)有限公司（簡稱「交通銀行(香港)」）「通達理財服務」為客戶提供全方位的財富管理服務，與客戶在人生路上並肩同行，全面照顧客戶人生每一個階段的理財需要，助其成就人生夢想。

香港連鎖餐廳金記冰室擁有45間分店，為這個飲食王國掌舵的是2021年香港十大傑青徐汶緯。既要忙於業務發展，又要持續為財富增值，徐先生選擇了交通銀行(香港)「通達理財服務」，其全方位的專業理財方案助徐先生拓展業務，時刻緊貼個人理財需要。



由結業邊緣發展成飲食王國

第一間金記冰室由陳桂秋先生於1967年開設，直至2012年因租金壓力而決定結業。徐先生為了保留這份有55年歷史的港人集體回憶，決定接手金記，延續這份人情味。11年間，徐汶緯將這間只得20個座位的老字號餐廳，發展成飲食王國，至今已開設了45間分店，遍佈港九新界。

「通達理財服務」全方位綜合理財服務

店鋪業務繁複，再加上個人理財需要，於2021年在朋友的介紹下，徐先生選擇了交通銀行(香港)「通達理財服務」作為自己的理財夥伴：「有專業的通達理財服務經理為我度身訂造資產融資方案，此方案正好配合當時我的個人金融和業務拓展計劃，所以最終便順理成章與交通銀行「通達理財服務」建立了夥伴關係。」

「通達理財服務」為客戶提供全方位的理財服務，能照顧徐先生不同人生階段的理財需要，他直言十分欣賞：「通達理財服務經理提供個人化的財富管理服務，既會為我的業務發展度身訂造資產融資方案，又會定期為我提供個人理財投資方案。」難怪這位飲食王國老闆亦笑言：「我當然會推薦這個服務給其他業務夥伴及親友，因為交通銀行(香港)可以為他們提供專業及貼心的全方位財富管理服務。」

全新品牌特徵 創新轉型 通達智富高地 成就人生夢想

早前交通銀行(香港)舉行了全新「通達理財服務」品牌發布會，展示年輕化、數字化和現代化的全新品牌特徵，徐先生亦是樂見這個新變化：「現時社會日漸步向數碼化，手機銀行已經成為客戶不可或缺的理財工具，所以『通達理財服務』能夠與時並進，透過手機銀行開立理財賬戶以及操控多元化的個人理財，絕對是一件好事。」

徐汶緯直言社會日漸步向數碼化，所以「通達理財服務」的全新品牌特徵正正能夠迎合社會變化。

有鑒於大灣區的整體發展策略成功，一小時生活圈模式成功落實，徐先生更矢言：「跨境生活消費和交易是大勢所趨！交通銀行(香港)手機應用程式亦聯動境內交通銀行手機APP，滿足兩地客戶查閱內地賬戶資訊、特快跨境轉賬以及利用信用卡進行跨境繳費等需求。」他續補充：「我更可以透過交通銀行(香港)的『房達通』跨境物業抵押貸款和『跨境理財通』服務，便捷地進行跨境資產配置。」

在訪問的最後，徐先生展望「通達理財服務」：「注入新的品牌特徵後，整個『通達理財服務』品牌都變得更年輕，更適合我們這些年輕商人。」「通達理財服務」將繼續堅持創新，緊貼市場變化，全面配合客戶的理財需要，不斷通過業務及技術創新，打造智慧型銀行，讓客戶享受通達全國的跨境財富管理服務，體驗結合創新科技及貼心服務帶來的全新價值，助客戶通達智富高地，成就人生夢想！

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- 理財通業務法規相對嶄新，內地及香港監管機構亦可不時就相關條文及操作規定作出詮釋及修改，因而導致政策及規管風險。

- 借定唔借？還得到先好借！

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（資料及相片由客戶提供）