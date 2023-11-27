「愛望基金」成立3年與百間學校合作　李家超：基金讓社會更和諧

致力提升基層兒童和青少年心理健康的非牟利機構「愛望基金 The WEMP Foundation」上周舉行年度慈善晚會，逾500名嘉賓出席。創辦人鄭志剛表示，基金由2021年成立至今，已經與近100間學校合作，為約5萬名學童和家長提供服務及支援，並會陸續推出不同項目，包括進一步為有需要的幼稚園學生，以及有特殊教育需要的學童提供及時評估，協助他們加快進入政府醫療系統。



特首李家超出席慈善晚會致辭時，表揚該基金的工作讓社會更和諧，「愛望基金協助強化家庭的心理健康，以及締造更安心的環境讓有需要的兒童和家庭尋求專業協助。我們會繼續與包括愛望基金在內，社會上的有心人士和團體緊密合作，一同促進市民的心理健康。」

鄭志剛表示，社會的可持續發展取決於年輕一代的心理健康，該基金賦予父母和學校力量，讓他們可以全方位培養孩子的正向思維，並釋放他們的天賦潛能，共同塑造一個積極正面的社會。

是次慈善晚會獲得逾500名嘉賓出席支持，包括跨界別的顧問團成員。顧問團由21位分別來自教育界、醫學界、學術界及政商界的社會賢達組成，成員包括行政會議召集人葉劉淑儀、聖公會大主教陳謳明、前醫管局主席胡定旭、港鐵公司前主席馬時亨、華人置業主席劉鳴煒、以及科技大學校長葉玉如等。

愛望基金透過一站式及嶄新的家長心理教育培訓、學童心理健康支援服務，以及匯聚跨界別專家的知識及資源，積極推廣、維護和保障基層兒童和青年的心理健康。基金的四大目標是提升幸福感 ( Wellbeing ) 、情商 ( EQ ) 、心理健康 ( Mental Health ) 和提倡正向育兒 ( Parenting )。