盈晟假期被指拖欠領隊100萬墊支費　「債主」屬自僱追討難

本港旅遊業歷經四年寒冬，有前領隊向《香港01》報料稱，本港地接社（地面接待服務旅行社）盈晟假期拖欠約30名領隊逾100萬元墊支費，涉及租旅遊巴及團友膳食等費用，至今仍未償還。



有苦主稱負責人甚至以「只係掛名老闆」為由拒絕。雖然已向警方及勞工處求助，惟由於屬自僱人士，當局未能提供適切幫助；由於入境團數量大減，大部份領隊已轉行，生活拮据，「講真啦，我哋𠵱家連食飯都冇錢。」



《香港01》上周曾致電盈晟假期，電話卻未能接通；同日並電郵查詢相關事件，至昨（5日）仍沒有回應。



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盈晟主要接待內地、台灣團

盈晟假期（盈晟有限公司）主要業務包括接待內地或台灣團，為旅客代訂酒店等。前自僱領隊杜小姐向《香港01》報料稱，該公司於2019年5月至12月期間，拖欠約30名領隊逾100萬元的墊支款項，涉及租旅遊巴及團友膳食等費用，以她為例，當時墊支款項約6萬元。

其後疫情爆發，眾領隊考慮到當時香港旅遊業陷入停滯，並無向盈晟假期追討費用。惟今年社會已逐漸復常，他們再次與公司負責人聯絡，對方卻以「只係掛名老闆」為由，拒絕支付相關金額，「當時香港經濟唔係幾好，就放過佢啦，點知𠵱家開返關唔認數！」

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領隊轉行做保安 有人急需欠款維持家庭開支

杜小姐透露，他們已向警方及勞工處求助，惟由於屬自僱人士，當局未能提供適切的幫助，故將與旅監局開會傾談事件。問到為何願意墊支逾6萬元金額，她稱當時每間地接社的經營手法相近，同樣要求領隊先墊支款項，只是沒想到盈晟假期的負責人不講信用。

杜小姐又指，雖然疫情已見消退，但因內地團來港數量減少，大部份領隊已轉行從事保安等職業，形容生活非常拮据，更有領隊急需追討欠款維持家庭開支。「乜嘢都唔識，帶咗十幾廿年團，一世冇做過其他嘢，𠵱家好慘。講真啦，我哋𠵱家連食飯都冇錢。」