「職安健奧斯卡」｜各界攜手做好職安健

香港職業安全健康大獎是本港推廣跨行業職安健文化的重要平台，旨在加強各行業對職安健的重視。「第二十二屆香港職業安全健康大獎分享會暨頒獎典禮」已於11月15日假香港會議展覽中心圓滿舉行。本屆參賽數字創歷年新高，共接獲近900個參賽項目，競逐9大獎項類別。參賽機構來自多個行業，包括建造、公營機構、物業管理等，反映社會各界將職安健融入機構核心文化，共同提升本港的職安健水平。



得獎名單︰https://bit.ly/3G2tGXB

場刊及入圍機構經驗分享︰https://bit.ly/40yQbx2

安全管理制度大獎

為提供一個健康安全的工作環境，各行業機構應持續優化其職安健措施，制定安全管理制度，鞏固機構的職安健文化。安樂-俊和-明興聯營實施嚴謹的管理制度，積極推動智能工地安全系統，並進行風險評估及分析智能安全系統的數據，以達至零工傷，成功獲得安全管理制度大獎(建造業組別)金獎。而香港中華煤氣有限公司的安全管理系統全面涵蓋安全(Safety)、健康(Health)和福祉(Wellbeing)三個方面，加強公司的職安健表現，獲得安全管理制度大獎(各行各業組別)金獎。

安樂-俊和-明興聯營利用人工智能實時監控系統，時刻關注工地環境的安全。

香港中華煤氣有限公司管理層到前線進行關顧探訪，落力實行全面安全管理系統。

職安健改善項目大獎

科技持續進步，可協助提升職安健表現，布依格土木工程以自行研發的「全自動多功能機械臂」取代傳統建造方法進行隧道建造工程，減低造成工傷意外的風險，獲得職安健改善項目大獎金獎。

布依格土木工程利用自行研發的「全自動多功能機械臂」消除工程環境對工人帶來的影響。

職安健宣傳推廣大獎

除了創新科技之外，有效的宣傳亦可以提高員工的職安健意識，形成穩固的職安健文化，中華電力有限公司採用「以人為本」的宣傳方式，積極向員工傳遞工作安全及健康的訊息，提升員工安全表現，獲得職安健宣傳推廣大獎金獎。

中華電力有限公司舉行中華電力安全奬勵計劃嘉許典禮，鼓勵員工積極實行職安健措施。

職業復康大獎

敦豪國際速遞(香港)有限公司實施彈性工傷復康計劃，為受傷員工提供各種支援，制定相應的復工計劃(包括工作分析、職能評估、工作鍛鍊、試工安排等)，協助員工重新投入原來的工作崗位，獲得職業復康大獎金獎。

敦豪國際速遞(香港)有限公司為員工提供試工安排，讓員工重新適應工作内容。

工作安全行為大獎

香港空運貨站有限公司的管理層以身作則，致力持續改善員工的工作安全行為以鞏固員工的安全態度及強化其安全意識。其中包括實踐「指差呼稱」，以強化及鞏固員工在高風險的工作安全態度及持續改善安全表現，獲得工作安全行為大獎金獎。

香港空運貨站有限公司透過智能安全管理系統，持續改善工作環境。

安全文化大獎

香港空運貨站有限公司持續優化公司職安健文化，透過告知文化、報告文化、學習文化、風險意識與策劃文化和公平及關愛文化，與員工一起達成安全目標，共同實踐安全理念，獲得安全文化大獎金獎，更榮獲今年大獎新設的「工作安全氣候指數調查最佳實踐獎」金獎，實至名歸。

香港空運貨站有限公司透過科技優化職安健措施，鼓勵員工建立「安全至上」的工作文化。

最佳酷熱天氣下職安健計劃

近年夏天提早來臨，香港各界施展渾身解數，減低員工中暑風險。金門建築有限公司積極改善酷熱工作環境，以濕球黑球溫度計監測地盤實際暑熱指數，同時設置工人休息區；而保華 - 中國中鐵聯營體則利用科技優化工序，例如使用機械設備取代人力處理，減少工人中暑的風險，並舉辦中暑拯救演習，加強工人對防中暑的意識。兩間機構同時獲得最佳酷熱天氣下職安健計劃 (建造業組別)金獎。

金門建築有限公司派發清涼用品予工人，為工人在夏日工作帶來一點涼。

保華 - 中國中鐵聯營體為工友提供消暑降溫禮品袋。

而第一太平戴維斯物業管理有限公司則成立安全委員會，透過教育及培訓員工在酷熱天氣下工作的安全意識，避免員工中暑，成功獲得最佳酷熱天氣下職安健計劃 (中小型企業組別)金獎。

第一太平戴維斯物業管理有限公司在夏季派發清涼裝備予員工。

香港機場管理局以高速門減少熱風，改善員工在行李處理大堂的酷熱工作環境，成功獲得最佳酷熱天氣下職安健計劃 (各行各業組別)金獎。

香港機場管理局於行李處理大堂安裝高速門，以減少熱風從停機坪吹入。

職安健與各行業環環相扣，息息相關，「香港職業安全健康大獎」將繼續發揮其作用，鼓勵不同行業做好職安健，提升機構的競爭力及生產力。職安局亦會持續優化及改善本港職安健措施，與各界機構共同創造零工傷、安全及健康的工作環境。

鳴謝以下贊助機構對第二十二屆「香港職業安全健康大獎」的鼎力支持：信興集團

（資料及相片由客戶提供）