樂善堂四川交流團　促進川港兩地交流

九龍樂善堂於11月19日至21日舉辦「四川交流團」，由團長樂善堂李聖根主席帶領本堂常務總理會副主席、常務總理、總幹事及行政人員，到訪四川成都市，拜訪多個政府部門，促進川港兩地交流。



樂善堂本屆主席李聖根先生同時為四川省政協常務委員、香港四川社團總會監事長暨香港四川青年總會會長，一直積極推廣及推動川港事務。本堂十分榮幸，於今年5月獲四川省僑務辦公室、四川省海外聯誼會批准，於屬下學校及社區設立香港特別行政區首個「熊貓書屋」，開拓學生閱讀視野，傳揚中華文化。本堂轄屬中學亦與四川多間學校結盟為姊妹學校，加強川港在教育上的互動交流。

交流團行程緊密，分別拜訪當地政府部門包括四川省民政廳、教育廳、統戰部、省政協、中醫藥管理局及港澳辦，了解四川社區治理政策及安老服務狀況，推動更多學校締結合作及探討川港中醫合作之可能性，彼此交流服務經驗，並建立合作關係，成果豐碩。樂善堂期望未來探索更多川港合作的可能性，並將是次交流學習到的寶貴知識，應用於本堂各項服務，提升服務質素，惠澤市民。

樂善堂「四川交流團」拜訪四川省教育廳，進行川港教育互動交流。

樂善堂李聖根主席致送紀念品予四川省教育廳，由四川省教育廳蔡光潔副廳長代表接受。

樂善堂「四川交流團」拜訪四川省民政廳，與四川省民政廳黨組成員胡建林副廳長等代表進行交流。

樂善堂「四川交流團」拜訪四川省統戰部並進行午宴，與四川省委統戰部副部長、省僑辦主任文甦等代表合照。

樂善堂「四川交流團」拜訪四川省政協，與各委員會代表會面交流。

樂善堂李聖根主席致送紀念品予四川省政協，由省政協港澳臺僑和外事委員會張世燕專職副主任代表接受。

樂善堂李聖根主席致送紀念品予四川省中醫藥管理局，由中醫藥管理局黨組成員米銀軍副局長代表接受。

樂善堂「四川交流團」拜訪四川省港澳辦，與四川省港澳辦李輝副主任等代表進行交流。

另外，由民政及青年事務局和青年發展委員會合辦的「青年內地交流資助計劃」及樂善堂常務總理會資助，本堂舉辦的5日4夜「青年四川交流團」於11月20至24日亦圓滿舉行。「四川交流團」團員與「青年四川交流團」百多位師生一同參觀成都規劃館，了解四川成都的發展。

「青年四川交流團」行程亦非常豐富，師生們參觀成都大型科創企業、臥龍大熊貓博物館、樂山大佛、三星堆遺址、杜甫草堂等景點，了解四川文化及歷史，擴闊視野，寓學於遊。同學們又到訪樂善堂的四川姊妹學校，互相交流學習經歷。他們都表示這次交流團獲益良多，期待下一次的交流體驗。

「四川交流團」團員與「青年四川交流團」百多位師生一同參觀成都規劃館，了解四川成都的發展。

「青年四川交流團」到訪成都著名景點 - 樂山大佛。

(資料及相片由客戶提供)